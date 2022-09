L’enregistrement : intrigue, distribution et tout ce que nous savons d’autre

Sydney Sweeney poursuit son ascension à Hollywood avec une adaptation livre-film. L’enregistrementbasé sur le livre du même nom de Madison Lawson, est actuellement en développement chez Sony avec le Euphorie actrice attachée à la star et à la production. Le livre devrait être publié le 27 septembre 2022.





La date limite a confirmé en août 2022 que Sony avait remporté les droits du film après une « enchère compétitive ». Ben Collins et Luke Piotrowski sont assurés d’adapter le livre en scénario. Les deux ont écrit précédemment La maison de nuit, un film d’horreur psychologique avec Rebecca Hall. Le livre est classé comme un thriller psychologique et une science-fiction dystopique sur Amazon, donc les deux opèrent certainement dans leur timonerie. Sweeney produira via sa maison de production Fifty-Fifty Films aux côtés de Brad Fuller. Fuller a déjà travaillé sur L’endroit calme, La purge franchise, et Ouija : l’origine du mal.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ce n’est pas le seul projet sur lequel Sweeney travaille avec Sony. Elle a récemment été castée dans la compagnie Madame Web, avec Dakota Johnson. Malgré quelques retards de production, le film avance toujours comme prévu et sortira fin 2023.

Discutons de tout ce que nous savons sur L’enregistrement jusqu’à présent.





L’enregistrement : l’intrigue

Première vidéo

Bien que l’on sache peu de choses sur l’intrigue du film, nous pouvons consulter le synopsis du livre pour avoir une idée de ce à quoi s’attendre. Le livre n’étant pas encore sorti, nous ne pouvons pas utiliser une description complète de l’intrigue pour comprendre ce qui va se passer, mais le synopsis nous donne de quoi commencer à réfléchir.

Imaginez qu’il soit légal de commettre un meurtre au cours de votre vie, si vous enregistrez la victime et accomplissez le meurtre dans les quatorze jours. Ainsi, lorsque Lynell Mize fait la queue pour enregistrer l’homme qui l’a maltraitée lorsqu’elle était enfant, elle est choquée d’entendre un étranger l’enregistrer pour qu’elle soit tuée. Pourquoi quelqu’un qui ne la connaît pas gaspillerait-il son seul meurtre légal sur elle ? Désespérée de survivre les deux prochaines semaines, elle doit découvrir qui veut la tuer et pourquoi. Plus facile à dire qu’à faire car Lynell découvre bientôt que plusieurs inconnus ont utilisé leur enregistrement sur elle. En cours de route, elle retrouve son ex-mari qui est déterminé à déterrer un passé que Lynell préfère garder enterré. Avec seulement quelques jours à vivre, Lynell est déterminée à découvrir la vérité et à survivre à un destin qu’elle n’a pas choisi.

Cela donne l’impression d’être une version plus organisée et limitée de la purge annuelle de La purge la franchise. Mais, qui inciterait plusieurs personnes à gaspiller leur seul meurtre légal apparemment sur un étranger ? Qui mène la chasse massive contre elle ? Est-ce que Lynell découvrira qui est derrière l’action ciblée d’ici la fin du film ?

Le synopsis mentionne avoir trouvé son ex-mari lors de son voyage. Sait-il qui essaie de la tuer ? Son passé a-t-il quelque chose à voir avec cela, ou cela pourrait-il la libérer ? Nous n’aurons pas plus d’informations avant la sortie du livre, mais ce sera probablement une course folle du début à la fin.

L’inscription : le casting

HBO

Sydney Sweeney a été annoncé comme le rôle principal de Lynell Mize. D’autres membres de la distribution n’ont pas été confirmés pour le moment, mais il est probable que d’autres grands noms seront choisis et annoncés bientôt pour jouer son ex-mari et son beau-père violent.

À l’heure actuelle, le film est toujours en pré-production, de sorte que le premier public devrait s’attendre à voir le film à l’automne ou à l’hiver prochain, bien qu’une sortie en 2024 soit plus pratique. Avec Madame Web prévu pour une sortie le 6 octobre 2023, il est probable que si L’enregistrement devaient arriver sur les écrans en 2023, ce serait après.

Premières critiques de livres

HBO

Les premières critiques du livre par les critiques montrent des critiques mitigées et donnent plus de détails sur l’intrigue. « Les combats pour l’avortement, l’euthanasie et la peine de mort ont conduit à une guerre civile, qui a laissé le pays en lambeaux, jusqu’à ce que l’enregistrement canalise la colère », écrit Portia Kapraun pour le Journal de la bibliothèque. Cela donne un aperçu de la raison pour laquelle l’enregistrement a été promulgué, renforçant les similitudes entre La purge franchise (et prouvant en outre que Fuller est un excellent choix pour produire le film). Kapraun continue, louant le sujet mais notant que le rythme peut être incohérent.

Editeurs hebdomadaires donne une opinion différente, notant que « la capacité de Lynell à se mettre hors de danger est un peu trop facile » et commente que le livre arrive à une fin « perplexe ». L’auteur note également que le livre et son contenu ne sont pas conformes aux « normes d’Hitchcock ».

Avec deux critiques différentes, il sera intéressant de voir ce que les masses diront lors de la sortie du livre et comment leurs réactions pourraient être incorporées dans le film à ces premiers stades de développement.

Découvrez quelques adaptations à venir que vous pouvez voir avant L’enregistrement sortira en salles dans un avenir (espérons-le proche).