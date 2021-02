L’enquêteur de la Ligue de la justice conteste les allégations de Ray Fisher contre le patron de DC, Walter Hamada

Au cours du week-end, star de Justice League de Zack Snyder, Ray Fisher a de nouveau accusé le président de DC Films, Walter Hamada, d’avoir tenté d’interférer avec l’enquête extérieure sur les allégations d’actes répréhensibles sur le tournage du film de 2017. Warner Bros. a rapidement publié une déclaration réfutant les affirmations de Fisher, avec un juge fédéral à la retraite qui a supervisé l’une des enquêtes sur les reprises, qui étaient dirigées par Joss Whedon. Selon le juge et le studio, Hamada n’a pas tenté d’écraser l’enquête.

Te souviens-tu de cette fois Walter Hamada et @wbpictures essayé de détruire la crédibilité d’un homme noir et de délégitimer publiquement une enquête très sérieuse, avec des mensonges dans la presse? Mais bon, Black Superman … A> E – Ray Fisher (@ ray8fisher) 27 février 2021

Ray Fisher a tweeté: « Vous souvenez-vous de cette fois où Walter Hamada et Warner Bros. Pictures ont tenté de détruire la crédibilité d’un homme noir et de délégitimer publiquement une enquête très sérieuse, avec des mensonges dans la presse? Mais bon, Black Superman … » samedi après-midi. Quelques heures après que le tweet de Fisher ait commencé à attirer l’attention, l’enquêteur et ancienne juge fédérale Katherine B. Forrest a publié sa propre déclaration à ce sujet. Vous pouvez lire ce que Forrest avait à dire ci-dessous.

« Je suis déçu par les déclarations publiques continues qui suggèrent que Walter Hamada a interféré de quelque manière que ce soit dans l’enquête de la Ligue de la justice. Il ne l’a pas fait. Je l’ai interrogé de manière approfondie à plus d’une occasion et je l’ai spécifiquement interviewé au sujet de son interaction très limitée avec M. Fisher. J’ai trouvé M. Hamada crédible et ouvert. J’ai conclu qu’il n’avait rien fait qui ait empêché ou interféré avec l’enquête. Au contraire, les informations qu’il a fournies étaient utiles et ont fait avancer l’enquête. «

Warner Media a également défendu Walter Hamada et leur enquête. « Une fois de plus, de fausses déclarations ont été faites au sujet de nos dirigeants et de notre entreprise au sujet de la récente Ligue de justice », lit-on dans la déclaration du studio. À la fin de 2020, WarnerMedia a accusé Ray Fisher de ne pas avoir coopéré à l’enquête, ce qu’il a nié avec véhémence. La déclaration a continué et avait ceci à dire.

« Comme nous l’avons déjà dit, une enquête tierce approfondie et approfondie a été menée. Nos dirigeants, y compris Walter Hamada, ont pleinement coopéré, aucune preuve n’a été trouvée d’une quelconque ingérence, et Warner Bros. n’a pas menti dans la presse. Il est temps d’arrêter de dire le contraire et d’aller de l’avant de manière productive. «

Ray Fisher n’a pas reculé après les déclarations de WarnerMedia et Katherine B. Forrest. Il a répondu: « Comme je l’ai dit depuis le début: Walter Hamada A TENTÉ d’interférer avec l’enquête JL. Il n’a pas réussi à le faire parce que je ne lui ai pas permis. » Fisher a poursuivi en déclarant: « Le fait que l’enquêteur fasse une déclaration affirmant qu’il n’y a pas eu d’ingérence est délibérément trompeur et désespéré. » Au moment d’écrire ces lignes, ni le studio, ni Forrest n’ont répondu au suivi de Fisher.

Ray Fisher n’apparaîtra pas en tant que Cyborg dans Le flash film, bien qu’il était censé le faire. WarnerMedia l’a retiré du projet tant attendu après avoir déclaré qu’il ne travaillerait plus jamais avec Walter Hamada. Cependant, il a filmé de nouvelles scènes pour le prochain de Zack Snyder Ligue de justice, qui devrait sortir le mois prochain sur HBO Max. Fisher ne semble pas vouloir reculer de si tôt sur ses allégations contre Warner Bros. Vous pouvez vérifier Twitter officiel de Ray Fisher réclamations contre Walter Hamada ci-dessus.

Comme je l’ai dit depuis le début: Walter Hamada A TENTÉ d’interférer avec l’enquête JL. Il n’a pas réussi à le faire parce que je ne le lui ai pas permis. Le fait que l’enquêteur fasse une déclaration affirmant qu’il n’y a pas eu d’ingérence est délibérément trompeur et désespéré. A> E – Ray Fisher (@ ray8fisher) 27 février 2021

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming