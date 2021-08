L’enquête sur le harcèlement sexuel du gouverneur Cuomo pourrait-elle mener à une arrestation ?

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a harcelé sexuellement plusieurs femmes, y compris des fonctionnaires actuels et anciens, selon une enquête du procureur général.

Le rapport de 165 pages détaille une culture troublante de peur et d’intimidation dans le bureau de Cuomo qui a permis au « harcèlement de se produire et a créé un environnement de travail hostile ».

L’enquête révèle que le gouverneur Andrew Cuomo a harcelé sexuellement plusieurs femmes.

Selon le rapport, « le gouverneur a harcelé sexuellement un certain nombre d’employés actuels et anciens de l’État de New York, notamment en se livrant à des attouchements importuns et non consensuels, ainsi qu’en faisant de nombreux commentaires offensants de nature suggestive et sexuelle.

Le rapport décrit « tâtons », « embrasser » et plusieurs autres avancées indésirables faites par Cuomo.

Les résultats sont conformes aux allégations qui ont émergé au sujet de Cuomo au cours de l’année dernière de la part de femmes qui ont déjà travaillé dans son administration.

En février, Lindsey Boylan a été la première des victimes présumées de Cuomo à accuser le gouverneur de lui avoir demandé une fois de jouer au « strip poker » et de l’avoir embrassée sur les lèvres sans son consentement.

Quelques jours plus tard, l’ancienne assistante de Cuomo, Charlotte Bennett, a affirmé que la femme de 63 ans avait fait plusieurs commentaires inappropriés, notamment en l’interrogeant sur le fait de coucher avec des hommes plus âgés.

En mars, un assistant anonyme a ajouté aux accusations en affirmant que Cuomo avait déjà passé sous son chemisier et lui avait tâtonné la poitrine alors qu’ils étaient seuls dans son manoir d’Albany.

Le rapport indique également que Cuomo a exercé des représailles contre au moins une des femmes pour avoir rendu publique ses allégations.

Selon d’autres rapports, Cuomo a été interrogé pendant 11 heures sous serment en relation avec les allégations de l’enquête.

Cuomo a nié les allégations détaillées dans l’enquête en disant: « Ce n’est tout simplement pas qui je suis ». Il a également ajouté qu’un rapport indépendant effacerait son nom.

Cuomo sera-t-il arrêté pour les allégations de harcèlement sexuel ?

Le rapport intervient au milieu d’appels croissants à la démission de Cuomo alors qu’il s’aggrave dans la crise politique – une chute de grâce indigne pour un gouverneur qui était autrefois le héros de la pandémie.

Cependant, la démission semble maintenant être une punition trop douce à la lumière des récentes allégations. Si Cuomo a harcelé sexuellement, et peut-être même agressé, ces femmes, ne devrait-il pas être arrêté ?

Le mot « illégal » apparaît à plusieurs reprises dans l’enquête du procureur général, mais le rapport note qu’aucune décision n’a été prise quant à « si la conduite constitue ou devrait faire l’objet de poursuites pénales ».

En mars, des responsables du département de police d’Albany ont déclaré avoir été informés par la police de l’État de New York et le bureau du gouverneur d’un incident survenu dans son manoir.

Les détails de l’incident n’ont pas été confirmés par la police, mais ils ont confirmé qu’une rencontre s’était produite entre Cuomo et une assistante féminine qui « a pu atteindre » le niveau d’un crime.

À l’époque, la police n’avait pas encore reçu de plainte officielle de la femme et a ajouté que cela ne signifiait pas qu’une enquête pénale avait été ou serait ouverte.

Cuomo pourrait être destitué pour l’inconduite sexuelle présumée.

Les récentes allégations ont également ravivé les appels à destituer Cuomo. Une enquête de destitution avait déjà été lancée contre le gouverneur à la mi-mars en raison des allégations de harcèlement sexuel, des politiques administratives sur Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers et de plusieurs autres décisions controversées du gouverneur prises par Cuomo.

Cependant, le rythme de l’enquête a été critiqué. Avec la conclusion de l’enquête du procureur général Leititia James sur les allégations d’agression sexuelle et la nouvelle ferveur pour destituer le gouverneur, les jours de mandat de Cuomo pourraient être comptés.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.