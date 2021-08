L’enquête officielle de Dragon Quest demande aux fans d’aider à façonner l’avenir de la série

CERTEO Plan de liaison Hammerbacher Série XB Forme triangulaire LxP 80x80 cm - Coloris: façon prunier

description du produit En ajoutant ce plan de liaison de forme triangulaire de la marque Hammerbacher, il est possible d’associer les tables d'une même série entre elles de façon à constituer une surface de travail uniforme et plus grande. Pour résister aux éraflures et ralentir l’usure,Le plateau est enduit de résine mélaminée . Ce plan de liaison est uniquement destiné aux bureaux de la marque Hammerbacher Série XB informations détaillées Largeur: 800 mm, Profondeur: 800 mm, Coloris: Lilas