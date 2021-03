L’enquête #EAGate révèle une «  activité douteuse  » dans Ultimate Team de FIFA 21

EA Sports a publié une déclaration plus longue et mise à jour décrivant le scandale #EAGate en cours qui a secoué la communauté FIFA 21. Vous vous en souvenez peut-être plus tôt dans la semaine, l’éditeur a déclaré qu’il enquêtait sur des allégations sur les réseaux sociaux qui semblaient insinuer qu’un employé avait vendu certaines des cartes les plus rares du mode Ultimate Team pour 1000 €.

L’éditeur a maintenant déclaré qu’à la suite de son enquête initiale, il avait découvert «une activité douteuse impliquant un très petit nombre de comptes et d’articles». Le communiqué ajoute: «Bien qu’il ne s’agisse pas d’un grand nombre, si ces allégations se révèlent, cette activité est inacceptable. Nous tenons à remercier les membres dévoués de notre communauté d’avoir porté ce problème à notre attention si rapidement. »

La société poursuit qu ‘«il semble qu’un ou plusieurs comptes EA, qui ont été compromis ou utilisés de manière inappropriée par une personne au sein d’EA, aient directement droit à des articles sur des comptes individuels». Tout en insistant sur le fait qu’il mène actuellement une enquête rigoureuse, il note que «nous prendrons des mesures contre tout employé se livrant à cette activité» si cela s’avère vrai.

Pour le moment, il s’agit de l’attribution de contenu discrétionnaire indéfiniment désactivée, une fonctionnalité que l’éditeur utilise principalement à des fins de service client – par exemple, si une erreur technique entraîne la perte d’une carte particulière. On dit également qu’il interdira les comptes censés avoir acheté les cartes contre de l’argent réel.

Des trucs lourds, alors, et il semble qu’EA Sports prenne cela au sérieux. Bien sûr, il n’a pas vraiment d’option alternative – cela porte gravement atteinte à l’intégrité de tout l’écosystème du jeu et pourrait légalement mettre l’organisation dans de graves eaux chaudes.