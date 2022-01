L’enquête de Gettr montre que le site utilise des trackers Facebook et interdit les utilisateurs pour la soi-disant « liberté d’expression »

Gettr, la plate-forme de médias sociaux qui a commencé comme une opposition à des sites Web comme Twitter et Facebook – se vantant d’une promesse de liberté d’expression et offrant aux esprits radicaux de droite alternative un espace pour cracher leurs théories du complot – est attaquée pour revenir sur ce ils s’apprêtaient à faire.

Selon un rapport « exclusif » de Talk Liberation Investigates, Gettr n’est pas aussi libre et libérateur que le suggère l’application d’extrême droite – en fait, il pourrait être encore pire que son opposition.

Gettr a des trackers Facebook et Google intégrés dans le code et interdit les utilisateurs pour le contenu haineux.

Selon le rapport de Talk Liberation Investigates, Gettr ressemble plus à d’autres sociétés Big Tech que ses utilisateurs voudraient le croire et utilise même des trackers de Facebook, Google et d’autres tiers.

Les autorisations de l’application permettent la surveillance d’une grande variété d’informations sur les utilisateurs de la plate-forme, y compris les données de comportement et de localisation. Ces données sont ensuite utilisées pour profiler les utilisateurs et sont partagées avec des tiers.

Ces informations sont ensuite utilisées pour organiser le contenu, tel que les actualités, pour les utilisateurs via des sources externes, ouvrant des connexions entre les utilisateurs de Gettr au contenu qui est parfois livré via HTTP non crypté, ce qui pose des risques de sécurité majeurs.

Abritant certains des esprits les plus imaginatifs de la planète – comme Laura Loomer, qui a assimilé le COVID à une intoxication alimentaire et a affirmé que les mauvaises fajitas pouvaient vous tuer plus rapidement que le virus – Gettr est un endroit où la jungle de droite peut errer sauvage et libre , « Oui-manning » tous les autres utilisateurs qui sont comme eux dans la chambre d’écho conservatrice.

Cependant, leur liberté est actuellement menacée et leur liberté d’expression est mise à l’épreuve après qu’une interdiction en a entraîné une autre et que le groupe de réflexion laisse échapper ses fluides.

Gettr a interdit la soi-disant « liberté d’expression ».

L’ancien animateur de Blaze TV, Jon Miller, a récemment été banni de la plate-forme de médias sociaux pour l’utilisation du mot n, qui a été placé sur son profil et était en violation de leurs conditions d’utilisation.

« Jon Miller a été suspendu de Gettr parce qu’il a utilisé le mot N dans son profil. Il s’agit d’une violation flagrante de nos conditions d’utilisation », a déclaré un porte-parole de Gettr au Daily Beast mardi soir. « Gettr défend la liberté d’expression, mais il n’y a pas de place pour les insultes raciales sur notre plateforme. »

Bien sûr, nous devrions tous convenir que Gettr avait raison d’interdire ce genre de haine, mais comment les fans de Gettr peuvent-ils critiquer d’autres entreprises Big Tech pour avoir des directives similaires ?

Selon Miller, cependant, il a été viré « sans raison ».

« Je suppose que j’étais trop critique envers eux pour en suspendre d’autres ? », s’est-il exclamé sur Twitter.

Mais ce n’est pas la première fois qu’un commentateur conservateur est banni sur la plate-forme de médias sociaux – et probablement loin d’être le dernier.

Nicholas Fuentes, un nationaliste blanc bien connu qui a gagné en popularité après s’être battu pour la campagne de réélection de Trump et avoir tenté de généraliser le nationalisme blanc, a été définitivement banni du site pour ses tentatives de diffuser ses idées nationalistes blanches sur la plateforme.

Adoptant le terme «groyper» pour décrire sa base de fans, la plate-forme de médias sociaux a été inondée par ses abonnés et a été attaquée par leurs commentaires haineux, provoquant l’interdiction totale du mot et suspendant définitivement Fuentes du site.

Histoires connexes de YourTango :

« Mon compte officiel Gettr a été définitivement suspendu », a écrit Fuentes sur Telegram, une autre plateforme de médias sociaux d’extrême droite. « Belle plate-forme de liberté d’expression. »

Sans fournir le rejet de la censure que l’application prétend posséder, cela n’a aucun sens pour Gettr de se présenter comme étant différent des autres applications de médias sociaux. En fait, Gettr peut même avoir encore plus de risques que ses concurrents.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.