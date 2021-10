L’enquête bêta de Battlefield 2042 veut des commentaires sur le système des spécialistes de division et d’autres plaintes courantes

La bêta ouverte de Battlefield 2042 est terminée, et il est probablement juste de dire que le consensus commun n’est pas vraiment brillant. Le grand FPS multijoueur de DICE était très attendu depuis son dévoilement plus tôt dans l’année, mais le test bêta a divisé les opinions. Il semble que les plaintes (plutôt bruyantes) aient atteint le studio, car un sondage a été envoyé par courrier électronique aux participants à la version bêta, demandant des commentaires sur certains des aspects les plus critiqués du jeu.

L’un des principaux points de discorde concerne les personnages spécialisés du jeu, qui remplacent le système de classe standard, qui fait partie de la série depuis le début. La version bêta présentait quatre spécialistes avec des chargements entièrement personnalisables, ce qui signifie que n’importe quel personnage pouvait remplir n’importe quel rôle. Les classes étaient toujours moins flexibles en comparaison, donnant aux joueurs un ensemble d’armes et de capacités plus défini. Les fans soutiennent que la façon dont les spécialistes travaillent actuellement dilue l’idée du travail d’équipe, car l’absence de restrictions sur les chargements signifie que les gens se lancent dans des jeux sans rôle clair. Un autre point plus simple est que, comme il n’y a que quatre spécialistes, les 128 joueurs se ressemblent tous, ce qui a créé une confusion quant à savoir qui est ami et qui est l’ennemi.

Le système des spécialistes a été directement évoqué dans cette enquête par e-mail, DICE demandant aux joueurs s’il est meilleur que le système de classe, ainsi que s’il est facile de distinguer un ami de l’ennemi et si leurs capacités sont équilibrées. L’enquête aborde également d’autres plaintes courantes, telles que le manque de clarté des objectifs, le temps passé réellement au combat avec d’autres, et plus encore.

Ce questionnaire arrive évidemment très tard dans la journée, puisque Battlefield 2042 n’est qu’à quelques semaines du lancement. Si DICE choisit d’apporter des modifications en fonction des commentaires, cela apparaîtra plus tard. Il est difficile d’imaginer que les spécialistes soient remplacés par des classes plus traditionnelles, mais si cela devait se produire, ce n’est pas exactement une chose simple à mettre en œuvre. Il sera intéressant de voir à quoi ressemblera la réception lorsque le jeu débarquera le 19 novembre – nous pouvons espérer que la version de lancement sera considérablement améliorée.

