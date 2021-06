Lenovo Yoga Tab 11, Yoga Tab 13 et Tab P11 Plus : polyvalence pour alimenter trois nouvelles tablettes qui n’oublient pas les dernières nouveautés de Qualcomm

L’actualité de ce différent MWC 2021 continue (en personne, mais quelque chose en berne) et Lenovo complète aujourd’hui son artillerie avec des tablettes et quelques autres produits IoT. Aujourd’hui le nouveau Lenovo Yoga Tab 11, Yoga Tab 13 et Tab P11 Plus, une série de tablettes milieu de gamme et haut de gamme avec ces designs particuliers que Lenovo nous apporte de temps en temps dans cette gamme de produits, en particulier la famille Yoga.

C’est une tablette pour les utilisateurs plus exigeants (la Tab 13) et deux autres modèles axés sur un usage familial et un appareil multimédia à la maison. L’une de ses clés est, dans le cas du Yoga, d’incorporer dans sa boîte une base qui, à son tour, sert de poignée et qui leur donne un peu plus de jeu lors de leur utilisation sans avoir besoin d’accessoires.

Fiche technique des Lenovo Yoga Tab 11, Yoga Tab 13 et Tab P11 Plus

Lenovo Yoga Tab 11 Lenovo Tab P11 Plus Lenovo Yoga Tab 13 Dimensions et poids 256,84 x 169,02 x 7,9-8,3 mm

655 grammes 258,4 x 163 x 7,5 mm

490 grammes 203,98 x 293,35 x 6,2-24,9 mm

830 grammes Écran ACL de 11 pouces

2 000 x 1 200 pixels, 213 ppp, 60 Hz, 400 nits 11 pouces IPS

2 000 x 1 200 pixels, 213 ppp, 60 Hz, 400 nits 13 pouces LPTS

2 160 x 1 350 pixels, 60 Hz, 400 nits Processeur MediaTek Helio G90T MediaTek Helio G90T Muflier 870 RAM 4/8 Go LPDDR4 4/6 Go LPDDR4 8 Go LPDDR5 Stockage 128/256 Go 64/128 Go 128/256 Go Caméras arrière 8 MP AF 13 MP AF + flash – Caméra frontale 8 MP FF

(TOF + RVB) 8 MP FF 8 MP FF

(TOF + RVB) Tambours 7 500 mAh

Charge rapide 20 W 7 500 mAh

Charge rapide 20 W 10 000 mAh

Charge rapide 30 W Système opératif Android Android Android Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.1

GPS/Beidou, A-GPS, GLONASS

Radio FM Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.0

GPS (version LTE), A-GPS, GLONASS Wi-Fi 6

2,4 GHz et 5 GHz

Bluetooth 5.1 Autres Déverrouillage du visage

Plateau NanoSIM

Quatre haut-parleurs JBL Déverrouillage du visage

Plateau NanoSIM

Deux haut-parleurs + DSP Déverrouillage du visage

Quatre haut-parleurs JBL Prix A partir de 349€ A partir de 299€ A partir de 799€

Lenovo Yoga Tab 11

Comme nous le verrons pour Yoga 13, Yoga 11 a ce pied que nous avons mentionné, qui agit comme une poignée. Un format qui, dans ce cas, est destiné à donner la polyvalence souhaitée en usage familial, comme centre de domotique et de divertissement.

Pour cela il dispose d’un écran de 11 pouces avec une résolution de 2 000 x 1 200 px, qui comme les deux autres a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité maximale de 400 nits. Il possède à la fois une caméra arrière et une caméra frontale et prend en charge l’utilisation du stylet Lenovo Precision Pen 2 (non inclus).

Quant au processeur, dans ce cas, nous voyons un MediaTek Helio G90T, en commun avec le modèle suivant (bien qu’il s’agisse de variantes différentes selon le modèle WiFi ou LTE). Selon les mémoires, il existe des versions de 8 Go de RAM (LPDDR4) + 256 Go et 4 Go + 128 Go.

La batterie est 7 500 mAh, avec laquelle la marque promet jusqu’à 15 heures d’autonomie. Il prend en charge une charge rapide jusqu’à 20 watts et dispose de Bluetooth 5.1, ainsi que d’une radio GPS et FM.

Lenovo Tab P11 Plus

L’autre tablette milieu de gamme est d’un format différent, sans appartenir à la famille Yoga et avec un facteur de forme plus traditionnel. Il est plus léger que ceux-ci, sans atteindre un demi-kilogramme et avec une finesse de 7,5 millimètres.

L’écran est pratiquement le même que celui que nous avons vu dans le Yoga Tab 11, de IPS 11 pouces avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. Il dispose également d’une caméra avant et d’une caméra arrière, la première étant centrée comme dans le cas précédent et présentant des cadres complètement symétriques.

Avec l’Helio G90T également à l’intérieur, dans ce cas, nous voyons des versions de jusqu’à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie a la même capacité que la précédente, 7 500 mAh, tout comme sa charge rapide.

Dans ce cas, il reste dans Bluetooth 5.0 et il a un double haut-parleur, gardant le GPS. Ce qui est également frappant, c’est que la Tab P11 Plus a cette couleur bleuâtre plus décontractée et différente, en plus du noir et de l’argent.

Lenovo Yoga Tab 13

La Yoga Tab 13 conserve ce facteur de forme caractéristique que cette famille de produits conserve comme une rayure caractéristique, avec cette extrémité plus large qui sert à intégrer la connexion USB et à rendre le côté plus émoussé et plus large comme base. L’extérieur est recouvert d’Alcantara, un matériau dont nous avons parlé au moment où la Surface Pro 4 l’a incorporé.

Comme nous l’avons dit au début, comme pour la Lenovo Yoga Tab 11, le pied sert également de crochet, doté d’un revêtement anti-empreintes digitales. Par conséquent, il est apparemment simple de l’utiliser comme support ou comme petit téléviseur accroché au mur.

L’écran est tactile, 13 pouces et avec une résolution de 2 160 x 1 350 pixels, compatible avec le Lenovo Precision Pen 2.2 (un stylet de marque non inclus). Elle possède une caméra frontale, assez discrètement placée dans le cadre supérieur (en regardant la tablette horizontalement), et elle ne possède pas de caméras arrière.

Selon le constructeur, l’écran couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB et prend en charge le HDR. Un panneau offert en conjonction avec l’ensemble d’enceintes JBL.

À l’intérieur se trouve le Snapdragon 870, ce qui le rend assez différent en termes de performances attendues par rapport aux deux autres. La RAM est également LPDDR5, avec des options de 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go stockage.

Son approche pour utiliser quelque chose de plus professionnel que les autres repose également sur des aspects tels que le support du Wifi 6 et le être capable d’agir comme un moniteur externe pour un ordinateur portable (inclut un câble micro-HDMI pour le faire). Étant plus grand, il comprend également une batterie plus grande, en particulier une batterie de 10 000 mAh et une charge rapide de 30 W.

Prix ​​et disponibilité des Lenovo Yoga Tab 11, Yoga Tab 13 et Tab P11 Plus

Les prix officiels minimum des nouvelles tablettes Lenovo sont les suivants, ainsi que leur date de disponibilité :