Lenovo Yoga AIO 7: ressemble à un autre PC tout-en-un, mais ce n’est pas le cas; se distingue par son superbe écran IPS 4K rotatif de 27 pouces

Lenovo vient de nous surprendre avec la présentation de ce qui est sans aucun doute l’un des ordinateurs de bureau les plus originaux qui ont frappé les magasins ces dernières années. Et est-ce que ce Yoga AIO 7 se démarque clairement du traditionnel «tout en un» grâce à son écran rotatif. La société chinoise a confirmé que, comme on peut le voir sur la photo de couverture de cet article, les utilisateurs peuvent placer l’écran de l’ordinateur en position verticale en le faisant glisser d’un seul doigt.

Sur le papier, cette fonctionnalité s’adapte comme un gant à certaines applications pouvant bénéficier de cette orientation de panneau, comme Twitter ou TikTok, entre autres options. Cependant, bien que ce soit la caractéristique la plus marquante de cet écran, il ne faut pas négliger les spécifications de sa dalle. Et c’est que c’est un appareil IPS LCD avec une résolution 4K (3840 x 2160 points) qui nous propose 99% de couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3, il peut donc être une option intéressante pour la retouche photo, l’édition vidéo et la création de contenu, et pas seulement pour la bureautique ou les jeux. Mais nous ne faisons qu’effleurer la surface. Cette équipe a plus d’atouts dans sa manche.

Lenovo Yoga AIO 7: Spécifications techniques

LENOVO YOGA AIO 7 fonctionnalités ÉCRAN LCD 27 pouces 16: 9 IPS 4K (3840 x 2160 points) avec une couverture de 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3 PROCESSEUR AMD Ryzen 7 4800H GRAPHIQUE NVIDIA GeForce RTX 2060 RAM Jusqu'à 32 Go de DDR4 STOCKAGE SECONDAIRE Jusqu'à 1 To NVMe PCIe SSD + 2 To HDD SYSTÈME OPÉRATIF Windows 10 HAUT-PARLEURS Stéréo JBL PRIX À partir de 1199 euros

Son écran rotatif vise à faire la différence avec de nouveaux scénarios d’utilisation

Nul doute que l’écran rotatif est la principale caractéristique de ce PC en raison, avant tout, de sa capacité à afficher de nouveaux scénarios d’utilisation devant les utilisateurs. Mais si le reste des composants n’accompagne pas cette équipe, elle pourrait perdre son attrait. Heureusement, ses spécifications sont à la hauteur. Et c’est que les utilisateurs peuvent le choisir avec un processeur AMD Ryzen 5 4500H, ou avec un processeur plus ambitieux Ryzen 7 4800H. Pour résoudre la mémoire principale, les ingénieurs Lenovo l’ont équipé d’un maximum de 32 Go de DDR4, bien que la version la moins chère intégrera 16 Go de RAM.

Une de ses forces est sa logique graphique. Et est-ce que son GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 est une excellente option pour profiter des derniers jeux par lots dans de bonnes conditions, même s’il peut être un peu court avec certains titres si nous voulons en profiter à 2160p (surtout si nous activons le ray tracing ). En ce qui concerne le stockage secondaire, nous n’avons rien à objecter car il combine un SSD d’une capacité maximale de 1 To et une interface NVMe M.2 et un disque dur mécanique allant jusqu’à 2 To. Encore un point: vos enceintes ont été égalisés par JBL, donc au moins son son doit être attrayant. Nous vérifierons si l’opportunité se présente de l’analyser en profondeur.

Mais ce n’est pas tout. Il a encore un tour dans sa manche: Intégration Alexa, L’assistant vocal d’Amazon. Et c’est que ce PC intègre un mode d’utilisation que Lenovo appelle le «Show Mode» qui nous permet de contrôler l’équipement en utilisant uniquement notre voix. Que pouvons nous faire? Essentiellement les mêmes opérations que nous pouvons effectuer avec une enceinte intelligente de la famille Amazon Echo Show.

Nous pouvons écouter de la musique d’Amazon Music, écouter des stations de radio, exécuter des applications, définir des alarmes et des rappels, vérifier les prévisions météorologiques, ajouter des articles à la liste d’achats, etc. Lorsque nous activons ce mode de fonctionnement, l’écran du «tout en un» agit comme l’écran d’un haut-parleur Echo Show, et les microphones de champ lointain intégrés dans le coffret d’équipement sont responsables de recueillir notre voix pour le remettre à l’assistant virtuel d’Amazon.

Lenovo Yoga AIO 7: prix et disponibilité

Cet ordinateur de bureau « tout-en-un » original sortira en magasin en avril prochain avec un prix de base de 1 199 euros.