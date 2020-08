Lenovo Yoga 9i et Yoga Slim 9i: deux ordinateurs portables dotés des dernières puces Intel qui se distinguent par leur design et leur finition en cuir

Lenovo a réorganisé ses ordinateurs portables de la famille Yoga. Et il l’a fait tout en conservant les caractéristiques caractéristiques de ces équipes, telles qu’un design épuré et une construction très soignée, mais cette revue mise sur les nouveaux processeurs Intel de 10e génération, pour des panneaux plus sophistiqués et avec une plus grande capacité de livraison luminosité, et aussi par une gestion de l’énergie mieux ajustée qui poursuit augmenter considérablement leur autonomie, entre autres améliorations.

Les deux ordinateurs portables que cette société chinoise vient de sortir sont les Yoga 9i, un cabriolet avec une configuration assez ambitieuse qui est disponible avec des panneaux LCD IPS 14 et 15,6 pouces et une résolution Full HD ou 4K UHD; et le Yoga Slim 9i, qui partage les principaux attributs du Yoga 9i, mais laisse la possibilité d’être transformé en tablette. Ce dernier n’est disponible qu’avec un écran LCD IPS 14 “qui, oui, peut avoir une résolution Full HD ou 4K UHD.

Lenovo Yoga 9i et Yoga Slim 9i: spécifications techniques

Le nouveau Yoga 9i et le Yoga Slim 9i s’appuient sur les derniers microprocesseurs Intel pour ordinateurs portables, donc, sur papier, ils devraient nous offrir des performances par watt plus attrayantes que les modèles de la génération précédente. Concernant la mémoire principale, ils peuvent équiper un maximum de 16 Go de DDR4 (LPDDR4X dans le Yoga Slim 9i), ainsi qu’une unité SSD d’une capacité maximale de 2 Tbytes et une interface PCIe M.2.

Les nouveaux Yoga 9i et Yoga Slim 9i intègrent des microprocesseurs Intel de 10e génération, ils devraient donc nous offrir une performance par watt plus élevée que les modèles de lots précédents.

La logique graphique dans les modèles de base est celle intégrée aux derniers processeurs Intel, mais les versions les plus ambitieuses du modèle Yoga 9i intègrent un GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti qui élargit ses possibilités d’utilisation tant en termes de création contenu comme des jeux. Toutes les versions de ces appareils intègrent la connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, ainsi que la virtualisation du son Dolby Atmos. Le modèle Yoga 9i peut intégrer Windows 10 Home ou Pro, mais le Yoga Slim 9i n’est disponible qu’avec Windows 10 Home. Et, last but not least, selon Lenovo, ces équipes nous promettent une autonomie maximale de 18 heures si l’on choisit un modèle avec un écran Full HD.

LENOVO YOGA 9I LENOVO YOGA SLIM 9I ÉCRAN LCD 14 “ou 15,6” IPS FHD / 4K UHD, 90% DCI-P3, jusqu’à 500 nits et Dolby Vision Écran LCD IPS FHD / 4K UHD de 14 po, écran VESA HDR 400, 500 nits et 90% DCI-P3 MICROPROCESSEUR Intel Core de 10e génération Intel Core de 10e génération RAM Jusqu’à 16 Go de DDR4 Jusqu’à 16 Go de LPDDR4X ESPACE DE RANGEMENT SSD PCIe M.2 jusqu’à 2 To SSD PCIe M.2 jusqu’à 2 To GRAPHIQUE Jusqu’à NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Intel de dernière génération intégré CONNECTIVITÉ SANS FIL Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (802.11ax) et Bluetooth 5.0 CONNECTIVITÉ 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x Type-C (Thunderbolt, PD, DisplayPort, USB 3.2 Gen 2), DC-In et prise audio combo 3 x USB Type-C Thunderbolt 4 et 1 x prise audio SYSTÈME OPÉRATIF Windows 10 Famille / Professionnel Windows 10 Famille WEBCAM 1 Mo Capteur IR TOF et ALS DU SON 4 haut-parleurs / Dolby Atmos 2 haut-parleurs / Dolby Atmos AUTONOMIE Jusqu’à 18 heures (modèle FHD 14 “) Jusqu’à 17 heures (modèle FHD) COULEURS Shadow Black avec revêtement en cuir et Mica Noir d’ombre DIMENSIONS 318,4 x 210,9 x 14,6 à 15,7 mm (14 “)

355,5 x 238,5 x 17,5 à 19,7 mm (15,6 ") 318 x 200,9 x 13,9–14,6 mm POIDS À partir de 1,4 kg (14 ") À partir de 1,2 kg

Lenovo Yoga 9i: toujours aussi élégant mais avec une nouvelle finition en cuir

L’une des sections de cet ordinateur portable que Lenovo semble avoir le plus choyé est sa construction. Son châssis est entièrement métallique, et, selon la marque chinoise, il intègre un matériau de qualité aéronautique à la recherche du maximum de légèreté et de rigidité possible. Cependant, ceux qui préfèrent la chaleur de la peau au toucher plus froid du métal peuvent opter pour la finition avec doublure en cuir véritable.

Comme c’est souvent le cas avec les ordinateurs portables haut de gamme, le châssis a été usiné à l’aide d’une machine de découpe à commande numérique. Cela vaut également la peine de jeter un coup d’œil aux panneaux LCD IPS utilisés par Lenovo dans ces ordinateurs portables. Sa capacité maximale de livraison de brillance n’est pas du tout négligeable 500 lentes, ce qui les rend capables de lire du contenu HDR et traite également les métadonnées Dolby Vision.

Ce nouveau Lenovo Yoga 9i est un cabriolet à part entière, il peut donc être plié pour se comporter comme un tablette quand nous en avons besoin. Cette marque affirme avoir repensé son système de refroidissement pour s’assurer que les composants les plus sensibles à la chaleur fonctionnent en permanence en dessous de leur seuil de température maximum. Une dernière remarque: il est également capable de virtualiser le son Dolby Atmos grâce aux quatre haut-parleurs dissimulés dans le châssis.

Lenovo Yoga Slim 9i: encore plus mince et ne pesant que 1,2 kg

La plupart des attributs du modèle Yoga 9i sont également présents dans ce Yoga Slim 9i, mais il intègre plusieurs changements qui visent à augmenter sa portabilité sans perdre son identité en cours de route. Comme le modèle que nous venons de passer en revue, il est disponible avec un châssis en métal, et également avec un revêtement en cuir. Son écran LCD IPS couvre 90% de l’espace colorimétrique DCI-P3 et parvient à fournir un niveau de luminosité maximal de 500 nits, ce qui lui permet de restaurer le contenu HDR.

La section dans laquelle cet ordinateur portable se démarque clairement du Yoga 9i fait référence à son poids et à ses dimensions. Et c’est qu’il parvient à couper 200 g du poids de ce dernier, et qu’il a une épaisseur de moins de 14 mm dans la partie la plus fine du châssis qui nous permet de le transporter comme si nous transportions un dossier. Le son Dolby Atmos est également traité, bien que, oui, sa dotation en haut-parleurs ne soit pas aussi ambitieuse que celle du modèle Yoga 9i.

Lenovo Yoga 9i et Yoga Slim 9i: prix et disponibilité

Lenovo a confirmé que ces ordinateurs portables arriveront dans les magasins dans les semaines à venir avec le prix suivant:

Yoga 9i 14 pouces: à partir de 799 euros

Yoga 9i 15,6 pouces: à partir de 899 euros

Yoga Slim 9i 14 pouces: à partir de 1 399 euros

