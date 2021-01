Lenovo veut que vous puissiez porter des lunettes de réalité virtuelle au bureau sans vous isoler: c’est le Lenovo ThinkReality A3

Les lunettes les plus célèbres sont peut-être celles annoncées par Google à son époque. Avec eux, le pistolet de départ a été donné à une nouvelle catégorie de wereables.

Depuis, la conception, les spécifications et les utilisations possibles de ces appareils ont changé et évolué. Mais ce qu’il semble, c’est que peu de gens jettent l’éponge dans leur développement et que son utilisation dans le domaine professionnel est l’un des grands objectifs.

Profitant de la célébration du CES, Lenovo a annoncé une nouvelle version de ses lunettes intelligentes légères ThinkReality A3, conçues pour l’utilisateur professionnel.

ThinkReality A3, spécifications techniques

ThinkReality A3 Processeur Qualcomm Snapdragon XR1 Écrans Stéréoscopique 1080p (un pour chaque œil) Appareils photo 8MP RVB capable d’enregistrer des caméras vidéo double fisheye 1080p Logiciel Reconnaissance des gestes, des images, de la voix et des objets Lecteur de codes-barres Prix Détailler

Une conception non isolante

Lenovo veut que les entreprises puissent utiliser ces lunettes comme s’il s’agissait d’un moniteur supplémentaire dans lequel nous pouvons voir plus d’informations contextuelles sur le scénario d’utilisation dans lequel nous travaillons.

Lenovo s’assure qu’il s’agit de verres immersifs mais non isolants, comme avec d’autres modèles de wereables, dans lequel le champ de vision de l’utilisateur est réduit aux appareils. De plus, la conception de ces lunettes est pensée pour que peut être utilisé sans problème par les personnes qui portent des lunettes de correction de la vue.

Le ThinkReality A3 ressemble à des lunettes de soleil et, explique la société, peut être amélioré avec des options de montage industriel pour une utilisation plus sûre et plus durable. De plus, ils intègrent des logiciels de reconnaissance des gestes, des images, de la voix et des objets, ainsi qu’un lecteur de codes barres.

Deux versions de ThinkReality A3

Les nouvelles lunettes ThinkReality A3 présentées par Lenovo se déclinent en deux versions: l’édition PC et l’édition industrielle. Les deux disposent d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR1, d’écrans stéréoscopiques 1080p (un pour chaque œil) avec lesquels l’utilisateur peut voir jusqu’à 5 écrans virtuels, d’une caméra RVB 8MP capable d’enregistrer une vidéo 1080p et de deux caméras fisheye.

ThinkReality A3 PC Edition se connecte à un ordinateur portable ou à une station de travail mobile. Les utilisateurs peuvent placer plusieurs moniteurs virtuels dans leur champ de vision et utiliser les outils et applications Windows (tels que Microsoft 365 ou les outils 3D). Ces moniteurs virtuels sont vus dans des lunettes et peuvent être utilisés, selon Lenovo, pour plus de productivité, de confidentialité et d’expériences immersives. Quelque chose que vous pensez est possible dans des secteurs comme la finance, l’architecture et l’ingénierie, ainsi que pour tout travailleur distant et mobile où l’espace et la confidentialité sont limités.

Les moniteurs virtuels sont optimisés et compatibles avec les postes de travail mobiles et portables équipés de processeurs Intel et AMD Ryzen.

Tandis que le ThinkReality A3 Industrial Edition se connecte à certains smartphones, de sorte que l’utilisateur ait les mains libres. Comme son propre nom indien, Lenovo oriente son utilisation vers les environnements industriels, comme les usines, les laboratoires et les espaces commerciaux et occupés.

L’édition industrielle est prise en charge par la plate-forme logicielle ThinkReality, qui permet aux clients de créer, déployer et gérer du contenu et des applications de réalité mixte.

Dans le logiciel est le jeu

ThinkReality est, en fait, l’une des clés de ces lunettes. Il combine à la fois logiciel et matériel avec l’objectif que les entreprises adopter, mettre en œuvre et gérer des solutions commerciales de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV).

Lenovo a fourni à ThinkReality des outils de développement et de gestion, des services cloud et une prise en charge des appareils. L’objectif, d’une part, est de favoriser le développement d’applications de Réalité Virtuelle et Augmentée pour les entreprises et, d’autre part, leur adoption par les entreprises, en certifiant que ces solutions sont prêtes à l’emploi.

En plus des lunettes intelligentes, Lenovo propose également un casque ThinkReality A6, avec des capteurs, une mémoire, une résolution de 1080p et une batterie amovible. La combinaison de lunettes et d’écouteurs serait Lenovo Mirage VR S3.

Utilisations industrielles et professionnelles

Si les applications possibles de ce type d’appareil sont encore à l’étude, il existe des cas réels d’utilisation de lunettes intelligentes dans des secteurs verticaux. En médecine, par exemple, des lunettes intelligentes sont utilisées pour même éviter l’anesthésie.

Il explore également les possibilités de tout ce qui a trait à la collaboration vidéo, dans laquelle deux personnes physiquement éloignées peuvent voir les mêmes images et, sur elles, décider et prendre des décisions. Les usines, la logistique et l’entreposage ou la construction sont d’autres domaines où, grâce au fait d’avoir les mains libres et de pouvoir voir une recréation de la réalité, les lunettes intelligentes peuvent avoir leur utilisation et leur application.

Lenovo estime également que la distance sociale imposée par la pandémie de Covid-19 et le fait qu’elle tend à Modèles de travail hybrides et de plus en plus distribués C’est un bon contexte pour les entreprises pour trouver une solution à leurs tâches quotidiennes dans ce type de produit.

Prix ​​et disponibilité

Ces nouvelles lunettes devraient atteindre divers marchés au milieu de cette année, bien qu’aucun autre détail sur le prix ou la disponibilité n’ait été donné pour le moment.