Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: le ThinkPad le plus fin jamais conçu avec une épaisseur de 11 mm et un revêtement en titane

Un nouvel ordinateur portable convertible vient de rejoindre la famille ThinkPad X1. Mais ce n’est pas juste une autre équipe. Selon Lenovo, ce nouveau venu Titanium Yoga c’est le ThinkPad le plus fin qui ont été libérés à ce jour grâce à son épaisseur de 11,5 mm. Cependant, ce n’est en aucun cas sa seule qualité. Il se distingue également par son revêtement en titane, un matériau largement responsable de sa légèreté et vraisemblablement de sa robustesse.

En outre, cet ordinateur portable est livré avec dernier d’Intel dans les processeurs et les graphiques, avec un écran LCD IPS QHD avec un rapport hauteur / largeur de 3: 2 et des spécifications bien mesurées qui reflètent clairement que nous sommes confrontés à l’une des propositions de la famille ThinkPad les plus polyvalentes. La cerise sur le gâteau est une connectivité sans fil ambitieuse dans laquelle la présence d’un contrôleur Wi-Fi 6 se démarque, et, surtout, la 5G.

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: Spécifications techniques

LENOVO THINKPAD X1 YOGA TITANE fonctionnalités ÉCRAN Écran LCD IPS QHD de 13,5 pouces (2256 x 1504 points) avec rapport hauteur / largeur 3: 2, 450 nits, faible consommation d’énergie et prise en charge Dolby Vision HDR PROCESSEUR Intel Core de 11e génération GRAPHIQUE Intel Iris Xe MÉMOIRE Jusqu’à 16 Go LPDDR4x STOCKAGE SECONDAIRE SSD PCIe NVMe M.2 jusqu’à 1 To DU SON Dolby Atmos SYSTÈME OPÉRATIF Windows 10 CONNECTIVITÉ SANS FIL 5G, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 TAMBOURS 44,5 Wh AUTONOMIE Jusqu’à 10,9 heures DIMENSIONS 297,5 x 232,7 x 11,5 mm POIDS 1,15 kg PRIX À partir de 1899 dollars (1556,93 euros) A lire : Amazon, Apple et Google marquent des chiffres stratosphériques dans les résultats financiers: sans l'aide de Prime Day ou du nouvel iPhone

Grâce au titane, le ThinkPad le plus fin ne fait aucun compromis sur la robustesse

Jetez un œil à ses spécifications pour vous rendre compte que le principal atout de cet équipement est sa portabilité. Et c’est qu’en plus de son épaisseur de contenu il pèse un 1,15 kg très raisonnable. Le boîtier de l’équipement est en titane, un matériau léger qui, en théorie, devrait lui conférer une très grande rigidité. Il est clair que Lenovo a choisi ce matériau à la fois pour sa vocation premium et pour ses propriétés mécaniques.

Pour résoudre l’écran de ce cabriolet, Lenovo a opté pour une dalle LCD de type IPS de 13,5 pouces avec une résolution QHD

Pour résoudre l’écran de ce cabriolet, Lenovo a opté pour une dalle LCD de type IPS de 13,5 pouces avec une résolution QHD (2256 x 1504 points), une capacité de livraison de luminosité de 450 nits et une compatibilité avec le contenu Dolby Vision HDR. La marque chinoise a également confirmé que le panneau qu’elle a choisi est à faible consommation dans une tentative claire d’étendre au maximum l’autonomie de cet ordinateur portable (selon Lenovo nous propose jusqu’à 10,9 heures fonctionnant sans raccordement au secteur).

Ceux qui décident d’acquérir cet ordinateur peuvent choisir parmi plusieurs configurations légèrement différentes équipées de microprocesseurs Intel Core de 11e génération avec graphiques Iris Xe, jusqu’à 16 Go de mémoire principale LPDDR4x et SSD d’une capacité maximale de 1 To et une interface PCIe NVMe. En ce qui concerne le son, ce ThinkPad X1 est prêt à virtualiser l’audio Dolby Atmos.

Cet ordinateur portable intègre des processeurs Intel Core de 11e génération, des graphiques Iris Xe et jusqu’à 16 Go de LPDDR4x

Concernant le système d’exploitation, il sera disponible avec les éditions Home et Pro de Windows 10, mais dans les scénarios d’utilisation professionnelle, il est préférable d’opter pour les versions qui intègrent cette dernière version. Enfin, en plus de connectivité 5G en option compatible avec les réseaux 4G LTE intègre Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: prix et disponibilité

Lenovo a confirmé que le nouveau ThinkPad X1 Titanium Yoga sera disponible à la fin de février prochain avec un prix de départ de 2 149 euros.

Plus d’informations | Lenovo