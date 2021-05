Lenovo n’assistera pas non plus au Mobile World Congress 2021 en personne: les entreprises continuent de tomber de l’événement

Après que Samsung ait déclaré qu’il n’assisterait pas au Mobile World Congress 2021 en personne, Lenovo, le géant chinois de la technologie et société mère de Motorola, a confirmé qu’il suivrait les traces de la société coréenne et Vous ne serez pas non plus présent en personne au salon. Au lieu d’avoir un stand physique à l’intérieur de Fira Barcelona, ​​Lenovo participera en ligne.

Lenovo rejoint ainsi le Samsung susmentionné et d’autres sociétés classiques du MWC, telles qu’Ericsson, Nokia, Google et Sony, qui ont également décidé de ne pas assister au salon. Cependant, malgré ces pertes, l’événement se déroule avec une GSMA qu’il a bien couvert son dos et que, assure-t-il, il prendra toutes sortes de précautions pour s’assurer que l’événement est sans danger.

Le MWC 2021 se poursuit

Si tout se passe comme prévu, le Mobile World Congress 2021 aura lieu du 28 juin au 1er juillet à Barcelone. C’est une date un peu complexe, puisqu’elle est en milieu d’année et que les fabricants présentent généralement leurs nouveautés en début d’année. Cependant, nous ne pouvons pas oublier qu’il ne s’agit pas d’un salon entièrement axé sur la technologie grand public, mais c’est aussi un point de rencontre pour les entreprises qui font des affaires entre elles.

Dans tous les cas, et malgré les baisses annoncées jusqu’à présent, l’événement se poursuit. La GSMA a mis sur la table une série de mesures pour améliorer la sécurité pendant les jours que dure l’événement, parmi lesquelles la présentation d’un test COVID-19 négatif (qui doit être répété toutes les 72 heures), des contrôles de température et le maintien d’un masque FFP2. La capacité sera limitée à 40000 participants.

Il y a encore des entreprises qui, à moins qu’elles n’annoncent quelque chose dans les prochains jours, seront présentes au Mobile World Congress, comme Xiaomi, ZTE ou Huawei. Pour l’instant, ils n’ont pas commenté la question. Nous devrons attendre voir s’il y a plus de victimes à l’approche de la date de l’événement.

Via | TechCrunch