Lenovo lance une chaise gamer exclusive avec son katana intégré (décoratif)

Le processeur et le processeur graphique de votre équipement de jeu ne comptent plus: tous les périphériques et accessoires qui entourent cette expérience la complètent, et c’est également vrai pour les chaises de jeu, qui sont devenus un marché juteux dans lequel même les fabricants traditionnels sont entrés pour expérimenter.

C’est le cas de Lenovo, qui vient de lancer une chaise gamer au design de couleur un peu criard mais qui est avant tout différentielle (et très exclusive) en raison d’un élément très particulier: comprend un katana dans sa gaine placé à côté de l’accoudoir de notre bras gauche.

Un katana un peu Excalibur

Cette chaise gamer a une réplique de l’épée Nichirin, célèbre pour son apparition dans le manga / anime « Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba » qui est l’un des classiques de ce genre et qui a inspiré ce curieux lancement de Lenovo.

Le motif qui suit la chaise, qui a sa partie inférieure et ses « ailes » de couleur marron et dont le dossier a un motif avec quelques cubes de couleurs jaune, ocre et vert, est également un hommage aux vêtements du personnage Giyu Tomioka, l’un des protagonistes de cette série.

La chaise excentrique fait partie d’un lancement promotionnel de Lenovo au Japon, et il s’agit de un modèle exclusif dont il n’y a que cinq unités. Il est donc quasiment impossible de l’obtenir et il deviendra bientôt une pièce de collection, mais il y a encore un détail curieux.

Il s’avère que vous ne pouvez pas retirer le katana de sa gaine – un peu Excalibur – car en fait Lenovo a préféré éviter les problèmes. Il n’y a pas de vrai katana à l’intérieur de cet étui, une idée probablement correcte compte tenu de la façon dont nous les joueurs le dépensons lorsqu’un jeu nous cause ces petits moments de fureur totale en ne passant pas une phase ou un ennemi en particulier.

Les chaises gamer sont certainement devenues une revendication pour de nombreux joueurs, et bien que la proposition de Lenovo soit originale, est probablement éclipsé pour des propositions folles comme Razer Project Brooklyn ou l’impressionnant Predator Thronos.

Via | Kotaku