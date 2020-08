Lenovo lance le X1 Carbon alimenté par Fedora avec Linux sous les projecteurs

Lenovo a commencé à taquiner sa nouvelle initiative Linux il y a plusieurs mois (rafraîchissez votre mémoire ici et ici). Juste à temps pour tenir sa promesse «Été 2020», la première vague de ThinkPads alimentés par Fedora est maintenant en vente sur la boutique en ligne de Lenovo. Mais ce n’est pas seulement ce lancement attendu qui m’excite; c’est si rafraîchissant visible ils font l’option Linux.

L’option Linux n’est pas enterrée dans la boîte de dialogue de configuration du X1 Carbon Gen 8; il devient autonome … [+] option à l’honneur Lenovo

Le X1 Carbon Gen 8 est le premier des trois ThinkPads alimentés par Fedora à être lancés avec Fedora cette année. Le ThinkPad P1 Gen2 et le ThinkPad P53 (que je suis en train de passer en revue) complèteront la gamme.

Alors que le X1 Carbon se positionne comme un ordinateur portable professionnel, il est destiné aux consommateurs, ce qui signifie que les ventes du ThinkPad alimenté par Fedora ne sont pas limitées aux entreprises.

Lenovo a récemment poussé son amour de Linux un peu plus loin, s’engageant à certifier l’ensemble de sa gamme de postes de travail – c’est-à-dire chaque ordinateur de bureau ThinkStation et chaque ordinateur portable ThinkPad de la série P – pour Ubuntu LTS et Red Hat Enterprise Linux. Au-delà de la simple certification matérielle, les deux distributions Linux seront proposées comme options de système d’exploitation lors du paiement.

Mais revenons à ce qui m’a tellement enthousiasmé. Lorsque vous arrivez sur la page X1 Carbon de Lenovo, votre œil tombera naturellement sur l’option la plus à gauche, à savoir le «ThinkPad X1 Carbon Gen 8 avec Linux». Le fait que cette option soit là du tout se sent rafraîchissant, et j’aime la visibilité que Lenovo donne à ce système dès le départ.

Je ne peux pas m’empêcher de comparer cela avec les offres «Project Sputnik» de Dell telles que XPS 13 Developer Edition, qui continuent d’être quelque peu insaisissables à moins que vous ne visitiez délibérément la page Linux dédiée de l’entreprise.

Avec la présentation de Lenovo, quiconque achète le dernier ThinkPad X1 Carbon se verra offrir une option Linux. Et ils verront également la différence de prix évidente, avec l’option alimentée par Fedora à partir de 1287 €, bien en dessous de l’offre Windows 10 d’entrée de gamme.

C’est également en évidence:

Ce prix de départ pour le X1 Carbon? C’est le système avec Fedora … Lenovo

Les systèmes sont actuellement proposés aux États-Unis, suivis par l’Europe et d’autres régions du monde. Les développeurs Fedora, d’ailleurs, ont droit à une réduction.

.

