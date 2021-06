Lenovo alimente les nouveaux ordinateurs portables ThinkPad série L avec le Ryzen 5000 mobile

Lenovo renforce ses ordinateurs portables professionnels Yoga, en particulier le ThinkPad L13 Gen 2 de 13,3 pouces et le ThinkPad L13 Yoga Gen 2, avec des processeurs AMD Ryzen 5000 Mobile.

Annoncé mercredi dans le cadre du MWC virtuel (normalement organisé en direct à Barcelone, en Espagne), les deux ThinkPad L13 sont essentiellement le même ordinateur portable, avec une différence clé : le Yoga est un convertible à 360 degrés et le ThinkPad L13 est un ordinateur portable à clapet traditionnel. . Cela se traduit par un peu moins d’autonomie pour le modèle Yoga : 10,6 heures, contre 10,8 heures pour son cousin à clapet, a déclaré Lenovo.

L’ajout des processeurs Ryzen 5000 Mobile d’AMD, cependant, est une première pour la gamme ThinkPad L13, et il arrive spécifiquement suite aux demandes des clients, a déclaré Lenovo. (Plus précisément, Lenovo utilise la série de processeurs AMD Ryzen 5000 Pro, avec davantage de fonctionnalités de sécurité et de gestion d’entreprise.) Les dirigeants ont également noté que l’ajout de processeurs AMD permet une autonomie de batterie 20 % supérieure à celle d’un ordinateur portable similaire alimenté par une puce Intel Core. .

Lenovo L’ordinateur portable à clapet ThinkPad L13 Gen 2 de Lenovo contient les derniers microprocesseurs AMD Ryzen 5000 Pro.

Les fonctionnalités familières de Lenovo ThinkPad font leur apparition, notamment le volet de sécurité ThinkShield que vous pouvez faire glisser du bout du doigt pour couvrir la webcam. La webcam, quant à elle, est en option certifiée Windows Hello, et il existe également une option de lecteur d’empreintes digitales Match on Chip.

Le Lenovo ThinkPad L13 Yoga comprend le stylet intégré, qui se fixe à l’intérieur de son compartiment de chargement sur le côté de l’ordinateur portable. Le L13 et le L13 Yoga ont tous deux été testés selon la spécification MIL-STD 810H et approuvés.

Lenovo a déclaré que le ThinkPad L13 Gen 2 coûtera à partir de 799 € lors de sa livraison en août. Le ThinkPad L13 Yoga Gen 2 sera également disponible en août, pour un prix de départ de 999 €. Nous avons inclus ce que nous savons des spécifications ci-dessous.

Fonctionnalités du Lenovo ThinkPad L13 Gen 2

Processeur: Jusqu’aux processeurs Ryzen 5000 Pro

Jusqu’aux processeurs Ryzen 5000 Pro Affichage: 13,3 pouces, avec options HD et FHD (luminosité 250, 300 nits)

13,3 pouces, avec options HD et FHD (luminosité 250, 300 nits) Mémoire: Jusqu’à 16 Go LPDDR4X 3200

Jusqu’à 16 Go LPDDR4X 3200 Stockage: Jusqu’à 1 To de SSD PCIe

Jusqu’à 1 To de SSD PCIe Graphique: AMD Radeon

AMD Radeon Ports : 2 USB-A 3.2, 2 USB-C 3.2, HDMI 2.0, microSD, micro/casque 3,5 mm

2 USB-A 3.2, 2 USB-C 3.2, HDMI 2.0, microSD, micro/casque 3,5 mm Sécurité: Caméra de profondeur/lecteur d’empreintes digitales Windows Hello en option

Caméra de profondeur/lecteur d’empreintes digitales Windows Hello en option Caméra: HD (face à l’utilisateur)

HD (face à l’utilisateur) La batterie: 46Wh, soit environ 10,8 heures d’utilisation

46Wh, soit environ 10,8 heures d’utilisation Sans fil: Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2 AX200), Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2 AX200), Bluetooth 5.1 Système opérateur: Windows 10 Professionnel

Windows 10 Professionnel Dimensions: 12,26 x 8,62 x 0,69 pouces

12,26 x 8,62 x 0,69 pouces Poids: 3,06 livres

3,06 livres Couleurs: Noir argent

Noir argent Des prix: À partir de 799 €

Lenovo Comme son nom l’indique, le Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 se replie en mode tente.

Fonctionnalités du Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2

Processeur: Jusqu’aux processeurs Ryzen 5000 Pro

Jusqu’aux processeurs Ryzen 5000 Pro Affichage: FHD 13,3 pouces (luminosité 300 nits)

FHD 13,3 pouces (luminosité 300 nits) Mémoire: Jusqu’à 16 Go de DDR4X 3200

Jusqu’à 16 Go de DDR4X 3200 Stockage: Jusqu’à 1 To de SSD PCIe

Jusqu’à 1 To de SSD PCIe Graphique: AMD Radeon

AMD Radeon Ports : 2 USB-A 3.2, 2 USB-C 3.2, HDMI 2.0, microSD, micro/casque 3,5 mm

2 USB-A 3.2, 2 USB-C 3.2, HDMI 2.0, microSD, micro/casque 3,5 mm Sécurité: Caméra de profondeur/lecteur d’empreintes digitales Windows Hello en option

Caméra de profondeur/lecteur d’empreintes digitales Windows Hello en option Caméra: Caméra HD (face à l’utilisateur), face au monde en option

Caméra HD (face à l’utilisateur), face au monde en option La batterie: 46Wh, soit environ 10,6 heures d’utilisation

46Wh, soit environ 10,6 heures d’utilisation Sans fil: Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2 AX200), Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2 AX200), Bluetooth 5.1 Système opérateur: Windows 10 Professionnel

Windows 10 Professionnel Dimensions: 12,26 x 8,62 x 0,69 pouces

12,26 x 8,62 x 0,69 pouces Poids: 3,17 livres

3,17 livres Couleurs: Noir argent

Noir argent Des prix: À partir de 999 €

