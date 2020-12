L’énorme plate-forme suspendue du radiotélescope Arecibo s’est effondrée

Ayer fue la última vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s1 décembre 2020

Après deux pannes de câble en l’espace de quatre mois, l’installation d’astronomie la plus vénérable de Porto Rico, le radiotélescope Arecibo, s’est effondrée dans une défaillance structurelle incontrôlée.

La National Science Foundation (NSF) des États-Unis, propriétaire du site, a décidé en novembre de procéder à la mise hors service du télescope en réponse aux dégâts, que les ingénieurs jugeaient trop graves pour stabiliser sans risquer des vies. Mais la NSF avait besoin de temps pour élaborer un plan sur la façon de démolir en toute sécurité le télescope de manière contrôlée.

Au lieu de cela, la gravité a fait le travail ce matin (1er décembre) vers 8 heures du matin, heure locale, selon les rapports de la région.

« NSF est attristée par cette évolution », agence a écrit dans un tweet. « Au fur et à mesure que nous avançons, nous chercherons des moyens d’aider la communauté scientifique et de maintenir nos relations solides avec le peuple de Porto Rico. »

La NSF a ajouté qu’aucune blessure n’avait été signalée, que la priorité absolue était de maintenir la sécurité et que plus de détails seraient fournis une fois confirmés.

« Quelle triste journée pour l’astronomie et la science planétaire dans le monde et l’un des télescopes les plus emblématiques de tous les temps », Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, écrit dans un tweet. « Mes pensées vont aux membres du personnel et aux scientifiques qui ont continué à faire de la science au cours des dernières années et dont la vie en est directement affectée. »

Des images partagées sur Twitter par Deborah Martorell, météorologue pour les chaînes de télévision portoricaines, comparent les vues de l’observatoire prises hier – montrant la plate-forme scientifique de 900 tonnes suspendue au-dessus de l’immense parabole accrochée à des câbles – et aujourd’hui, lorsque le les trois tours de soutien de l’observatoire sont nues .

Aucune des trois tours ne s’est complètement effondrée, ce qui était l’une des principales préoccupations de NSF concernant le fait de laisser la structure telle qu’elle était. L’image de Martorell semble montrer des dommages dans le nœud des bâtiments à la base de l’une des tours de soutien, qui comprend des bâtiments administratifs et un centre d’accueil public, bien que les bâtiments soient toujours debout.

Dans un entretien avec la chaîne de télévision locale Noticentro , Jonathan Friedman, un physicien qui travaille à l’observatoire d’Arecibo et vit à proximité, a déclaré qu’il avait entendu un fort grondement qu’il comparait à un train ou à une avalanche – ou aux tremblements de terre qui ont frappé Porto Rico en janvier. Friedman a également confirmé que seules les extrémités des tours de soutien se sont rompues, comme le suggérait l’image de Martorell.

Une image d’archive de l’antenne radio massive de l’Observatoire d’Arecibo montre la plate-forme scientifique lourde suspendue au-dessus, deux des tours de support et le câblage complexe qui la maintient. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation du NAIC – Observatoire d’Arecibo, une installation de la NSF)

Depuis la première panne de câble en août, l’Observatoire Arecibo a imposé une zone de sécurité dans l’installation, bien que sa taille ait changé à mesure que des dommages ont été subis et évalués, a déclaré Ralph Gaume, directeur de la Division des sciences astronomiques de la NSF, lors d’une conférence de presse tenue le novembre. 19, au cours de laquelle la NSF a annoncé sa décision de mettre hors service le télescope.

Même lors de cette conférence de presse, l’état précaire du télescope était clair. « La structure, pour autant que je sache, est actuellement debout, ce qui implique qu’elle est actuellement stable », a déclaré Gaume à l’époque, tout en notant également l’écart de 2,5 mois entre la première panne de câble et la seconde.

le antenne radio massive a été à la pointe de la science atmosphérique, de la radioastronomie et radar planétaire capacité pendant des décennies. C’était aussi le télescope inhabituel à devenir une icône de la culture populaire, en partie grâce à ses rôles principaux dans les films GoldenEye et Contact.

En plus du télescope, l’observatoire d’Arecibo comprend également un instrument LIDAR que les scientifiques utilisent pour étudier la zone où l’atmosphère et l’espace de la Terre se rencontrent. Lorsque la NSF a annoncé qu’elle allait mettre hors service le télescope, les responsables ont souligné qu’une priorité clé était d’assurer la continuité de l’observatoire d’Arecibo en tant que plus grande installation.

À l’époque, la NSF n’a pas pu évaluer si le télescope serait remplacé.

«C’est une matinée vraiment très difficile pour Porto Rico, pour la science, pour notre connexion au cosmos», la journaliste Nadia Drake, dont le père Frank Drake est un ancien directeur de l’Observatoire d’Arecibo, écrit dans un tweet. « RIP #Arecibo. »

Note de l'éditeur: l'article a été mis à jour à 9 h 15 pour inclure une déclaration de la NSF.