L’énorme lac couvert de glace de l’Antarctique de l’Est a complètement disparu en trois jours : rapport

09 juil. 2021 16:04:36 IST

Un lac couvert de glace dans la plate-forme de glace d’Amery en Antarctique de l’Est a disparu en 2019. Le phénomène a été capturé par le satellite de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et a maintenant été analysé par des scientifiques. Lorsque la banquise s’est effondrée, le lac a disparu en trois jours. On pense qu’avec l’effondrement de la banquise, le niveau de la mer pourrait augmenter. On estime que 21 à 26 milliards de pieds cubes d’eau ont été drainés dans l’océan.

Parlant de leurs recherches, Roland Warner, glaciologue à l’Université de Tasmanie et auteur principal du étude publié le 23 juin, a déclaré que le lac recouvert de glace avait plus d’eau que le port de Sydney, qui a dû aller jusqu’à l’océan en contrebas.

L’équipe a utilisé le satellite Ice, Cloud and land Elevation 2 de la NASA, ou ICESat-2. Ils ont prédit que la fonte des plates-formes de glace flottantes de l’Antarctique devrait augmenter au fil des décennies. Une dépression de 10 kilomètres carrés a été laissée à cause de l’événement.

Selon Météo.com, le lac était intact le 9 juin mais a disparu le 11 juin 2019. Les scientifiques pensent que le poids de l’eau accumulée dans le lac avait ouvert une fissure dans la banquise sous le lac. Ce processus est appelé hydrofracture et provoque l’évacuation de l’eau.

Avec l’aide des satellites de la NASA, les scientifiques ont pu améliorer leurs cartes des systèmes lacustres cachés sous la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental.

À l’aide d’un instrument laser avancé d’observation de la Terre, La NASA a pu découvrir des lacs sous-glaciaires actifs. Une autre étude publiée dans Geophysical Research Letters le 7 juillet démontre qu’avec l’aide d’ICESat-2, son prédécesseur ICESat et du satellite CryoSat-2 de l’Agence spatiale européenne, les lacs sous-glaciaires actifs peuvent être surveillés à des échelles de temps plus courtes que le cycle de répétition d’ICESat- 2.

Dans la dynamique future de la calotte glaciaire, l’évolution du système d’eau de base de l’Antarctique reste une incertitude majeure, écrivent les scientifiques Matthew Siegfried et Helen Amanda Fricker dans leur article récemment publié. Siegfried est l’auteur principal de l’étude et professeur adjoint de géophysique à la Colorado School of Mines. Fricker est glaciologue à la Scripps Institution of Oceanography de l’Université de Californie à San Diego.

Les deux chercheurs ont fourni un aperçu de la façon dont le système de plomberie caché détermine la vitesse à laquelle la glace glisse dans l’océan Austral. Par l’ajout d’eau douce, il peut altérer sa circulation et ses écosystèmes.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂