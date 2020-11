L’énorme éruption du volcan italien envoie des cendres à des centaines de mètres dans les airs

Une explosion sur les pentes du Stromboli a provoqué une avalanche de coulées pyroclastiques dévalant le flanc du volcan italien lundi 16 novembre.

L’explosion plus forte que d’habitude a été capturée sur des caméras opérées par l’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV). Images partagées par Il Mondo dei Terremoti sur Twitter montre l’éruption en temps réel; vidéo capturée par des caméras infrarouges qui montre l’éruption initiale ultra-chaude et le nuage légèrement plus frais de cendres et de gaz descendant la pente. Cette avalanche de cendres et de gaz chauds est connue sous le nom d’écoulement pyroclastique.

Una nuova #esplosione maggiore è avvenuta allo #Stromboli alle miner 10:17 di questa mattina.L’esplosione ha generato un piccolo flusso piroclastico che si è gettato lungo la Sciara del Fuoco ed è finito in mare.C’è stata inoltre della ricaduta di cenere dans la zone molte dell’isola pic.twitter.com/Le2rGZ948k16 novembre 2020

Stromboli est une île volcanique de 2 kilomètres de diamètre et de 926 mètres de haut. Il est régulièrement actif, crachant de petites bombes de lave et de cendres de ses cratères sommitaux presque toutes les heures. L’éruption de lundi, qui s’est produite à 10 h 17, heure locale, selon Volcano Discovery , était plus grand que le tarif habituel du volcan. Il a envoyé un nuage de cendres s’élevant à plusieurs centaines de mètres dans les airs. Une légère pluie de cendres et de pierre ponce est ensuite tombée sur les environs, selon Volcano Discovery. L’écoulement pyroclastique a dévalé une pente de roche cassée, ou éboulis d’éboulis, appelée Sciara del Fuoco. Bien que quelques centaines d’habitants aient élu domicile à Stromboli, l’éruption n’a affecté aucune maison ni aucun bâtiment.

Il s’agit de la deuxième explosion au-dessus de la moyenne sur Stromboli au cours des deux dernières semaines. Le soir du 10 novembre, Les caméras INGV capturé une autre grande éruption au volcan.

Il n’est pas clair si ces explosions indiquent une tendance à long terme vers plus d’activité sur le volcan. Selon le Projet mondial de volcanisme de la Smithsonian Institution , La zone de ventilation la plus au nord de Stromboli et sa zone de ventilation au centre-sud étaient également actives à la fin d’octobre, projetant de l’air fin et des roches jusqu’à 820 pieds (250 m) dans les airs plusieurs fois par heure au cours d’une semaine.

Selon Université d’État de l’Oregon , le volcan cause rarement la mort. Son éruption la plus dramatique de l’histoire récente s’est produite en 1930, lorsque des coulées pyroclastiques et de l’eau de mer brûlante ont tué quatre personnes. Le décès le plus récent sur le volcan a eu lieu en 2019, lorsqu’un randonneur de 35 ans de Sicile était frappé par un rocher en éruption et tué .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.