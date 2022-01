L’énorme complot de Spider-Man No Way Home n’était presque qu’une scène de post-crédits

Rappelant ce qui s’est passé lors d’une interview avec TheWrap, le scénariste du film Chris McKenna a déclaré : « Je ne sais pas si c’était Kevin [Feige’s] idée, l’idée de faire quelque chose avec les autres méchants et de taquiner ça à la toute fin [of the movie], je pense qu’une étiquette a été flottante. »

Apparemment, Feige a » tout fait sauter » avec son idée et McKenna a déclaré: » Alors inévitablement, nous nous sommes dit : » Et si Kraven ? Et si [Other Villains?] et nous avons lancé beaucoup d’idées différentes et finalement un jour, pour diverses raisons – il y avait des raisons pour lesquelles nous ne pouvions pas faire certaines intrigues – je pense que c’est Kevin qui a dit : » Souviens-toi de cette idée avec tous les méchants que nous parlaient pour une balise? Cette idée des Sinister Six ? Pourquoi ne le faisons-nous pas simplement dans le film ? Faire en sorte que ce film parle de ça ? » et puis cela a en quelque sorte tout fait exploser.