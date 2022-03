L’énorme budget que Top Gun : Maverick a utilisé pour le retour de Tom Cruise au cinéma

Paramount Pictures

La suite du film de 1986 de Paramount arrivera en mai de cette année, après une série de retards. Encore une fois, il sera produit par Jerry Bruckheimer.

©IMDBLe film arrivera mi-mai.

Plusieurs des films mettant en vedette Tom Croisière sont devenus des icônes du cinéma et leurs personnages des emblèmes Hollywood. Ethan Chasse au Mission impossible et Pierre Mitchell au meilleur pistolet ce sont des héros d’action indéniables, et ils sont encore loin d’avoir fini de raconter leurs histoires. Pendant que l’espion jouait Croisière Avec deux films en route, le pilote d’avion qui s’est fait un nom dans les années 80 s’apprête à revenir sur grand écran, près de 40 ans plus tard.

Le 22 mai prochain sortira en salles Top Gun : Maverickoù Croisière sera à nouveau Pierre Mitchell. Dans cette opportunité, il jouera un rôle différent de celui de l’épisode original, et il sera une sorte de mentor pour Bradley (Miles Teller), le nouveau protagoniste. Il est à noter que le retour de Mitchell Vous ne serez pas le seul dans cette histoire. Val Kilmer est confirmé pour avoir une apparition en tant que Iceman dans la production qui comportera à nouveau l’empreinte de Jerry Bruckheimer.

Ce qui était à l’origine connu pour être un long métrage à prix élevé était toujours entravé par ses retards constants. Au départ, on parlait de 150 millions de dollars, mais maintenant de Commission du film de Californie signalé que le chiffre s’élevait déjà à 173 millions de dollars, dont 13 ne serviraient qu’à payer le salaire de Tom Croisière. Joseph Kosinski sera le réalisateur de ce film qui mettra également en vedette Jennifer Connelly et Jon Hamet cherchera à lever au moins un milliard de dollars.

L’enjeu est de taille pour cette production écrite par Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig, Justin Marks et Jack Epps Jr.Il a fallu plus d’une décennie de préparation. Pour remettre dans son contexte, il faut dire qu’en 1986, meilleur pistolet ne coûte qu’un dixième du budget de Top Gun : Maverick et a réussi à amasser plus de 357 millions de dollars dans le monde, en plus de devenir un classique.

Quand Top Gun : Maverick arrivera-t-il sur les plateformes ?

Malgré le fait que les cinémas commencent à reprendre une certaine activité et que des films comme homme chauve-souris et Spider-Man : pas de chemin vers la maison réussi à inciter le public à sortir de chez lui, il y a d’autres titres moins convocateurs. Étant donné que ce film sera la suite d’un long métrage d’il y a 36 ans, il est difficile de savoir comment les téléspectateurs réagiront. Dans ce contexte, ceux qui préfèrent le voir dans le confort de leur foyer devront attendre 45 jours pour le retrouver sur Paramount+.

