L’énorme astéroïde Apophis volera en toute sécurité au-delà de la Terre ce soir. Voici où regarder en direct en ligne.

Le gros astéroïde Apophis passera en toute sécurité sur Terre ce soir (5 mars) et au moins deux services de diffusion d’astronomie prévoient de présenter le survol dans des webémissions en direct.

Alors que les télescopes personnels de moins de 12 pouces de diamètre va s’efforcer de voir Apophis Vendredi, l’observatoire en ligne Slooh et le projet de télescope virtuel prévoient des webémissions séparées pour l’événement. Les émissions ne discuteront pas seulement du survol de 2021, mais susciteront également un intérêt pour un passage beaucoup plus proche en 2029, lorsque Apophis passera à moins de 31000 kilomètres de la Terre et sera plus proche que certains satellites à haute altitude .

Pendant le survol beaucoup moins dramatique de ce soir, Apophis restera environ 44 fois plus éloigné que la lune. À son point le plus proche, l’astéroïde sera à plus de 16,4 millions de kilomètres de la Terre.

L’astéroïde géocroiseur mesure environ 300 mètres de diamètre et a été découvert en 2004; alors que les premières estimations initiales indiquaient qu’il y avait une petite chance qu’il s’écrase sur la Terre en 2029, cela a été exclu après que les scientifiques ont affiné son orbite, La NASA a dit sur son site Internet.

Slooh diffusera des vues en direct d’Apophis sur son site Web d’adhésion Slooh.com à partir du vendredi à 20 h HNE (samedi à 1 h 00 GMT). Le spectacle présentera des images d’Apophis des observatoires télécommandés de Slooh au Chili et aux îles Canaries. Un essai gratuit de 7 jours est disponible ici.

Les membres peuvent également suivre l’astéroïde par eux-mêmes à travers les télescopes des îles Canaries et du Chili quelques heures avant l’émission, a déclaré à 45secondes.fr le chef de l’astronomie de Slooh, Paul Cox.

« Nous suivrons Apophis presque toute la nuit », a déclaré Cox dans un e-mail. « J’accueillerai la soirée des stars en direct, et nos invités sont Bob Berman et le Dr Mike Shaw. Nous discuterons d’Apophis, des risques que les objets proches de la Terre représentent pour la Terre, de notre couverture historique d’Apophis et du suivi de l’héritage de Slooh. ces astéroïdes géocroiseurs passent depuis 2008. «

Slooh prévoit également de discuter d’un prochain cours destiné aux membres sur le suivi des objets géocroiseurs et de faire des soumissions à l’Union astronomique internationale. Centre des planètes mineures , qui est responsable de la désignation des petits objets du système solaire, a déclaré Cox.

Le flux du projet de télescope virtuel, avec des capacités d’observation de télescope robotique situées près de Rome, débutera vendredi à 19 h HNE (samedi 6 mars à minuit GMT) sur ce site Web.

« De loin l’astéroïde potentiellement dangereux le plus célèbre, 99942 Apophis aura une approche relativement proche de la Terre », a déclaré le fondateur Gianluca Masi dans un communiqué sur la page Web de diffusion. «En attendant son survol record en 2029, nous partagerons cette opportunité à venir avec vous, alors rejoignez-nous et regardez-la en direct dans le confort de votre maison.»

Le survol de vendredi verra Apophis obtenir comme proche de 0,11 unité astronomique à la Terre, soit environ 44 fois la distance entre la Terre et la Lune. Alors qu’Apophis ne représente aucune menace immédiate pour la Terre, la NASA et ses Bureau de coordination de la défense planétaire examinez régulièrement le ciel à l’aide d’un réseau de télescopes partenaires. La NASA a un mandat du Congrès américain pour rechercher des astéroïdes potentiellement dangereux et jusqu’à présent, l’agence et ses partenaires n’ont rien trouvé d’inquiétant imminent pour les résidents de la Terre.

