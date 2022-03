Lenny Kravitz dit que lui et Jason Momoa sont toujours « frères pour la vie » malgré la séparation de Lisa Bonet

Compte tenu de tous les titres intenses provenant de la Ouest-Kardashian famille, certaines familles prospèrent encore après le divorce.

Jason Mamoa et Lenny Kravitzc’est bromance en est la quintessence.

Pendant le weekend, Kravtiz est allé sur Instagram pour exprimer son amour pour le Aquaman acteur et a posté une photo des deux sur des motos avec la légende « Ride or die ». Frères pour la vie.’

Et le sentiment est réciproque comme Mamoa a commenté: « Je t’aime mon frère. Ohana pour la vie. »

Même KravitzLa fille de Zoë a commenté: « Eh bien, n’est-ce pas juste adorable. Je vous aime tellement tous les deux. »

Kravtiz et Mamoa étaient tous deux mariés à Lisa Bonnet; Kravitz fait le noeud avec Bonnet en 1987 et ils se sont séparés en 1993, alors que Mamoa a commencé rencontre Le spectacle Cosby actrice de 2005 et ils ont annoncé leur séparation plus tôt cette année.

Le couple, qui partage deux enfants, Nakoa-Loup13 ans, et sa fille Lola, 14 ans, se sont rendues sur Instagram (dans un message qui a depuis été supprimé) pour annoncer leur séparation.

Ils ont écrit: « Nous avons tous ressenti la pression et les changements de ces temps de transformation », a commencé la déclaration conjointe du couple. « Une révolution se déroule et notre famille ne fait pas exception… ressentant et grandissant à partir des changements sismiques qui se produisent.

«Et donc, nous partageons les nouvelles de notre famille que nous nous séparons dans le mariage. Nous partageons cela non pas parce que nous pensons que c’est digne d’intérêt, mais pour que, dans notre vie, nous puissions le faire avec dignité et honnêteté.

« L’amour entre nous continue, évoluant de la manière qu’il souhaite être connu et vécu. Nous nous libérons pour être ce que nous apprenons à devenir.

Le message a poursuivi en disant que la priorité du couple à l’avenir continuerait d’être leurs enfants.

Plus tôt ce mois-ci, Mamoa révélé via son Instagram à quel point la séparation a été difficile aux yeux du public, mais a remercié ses fans de respecter la vie privée de sa famille.

« Nous avons passé un merveilleux séjour à New York. mahalo aux fans et à la presse d’être généreux et de nous donner de l’espace pour les enfants, c’est déjà assez difficile de se séparer aux yeux du public.

« Nous apprécions la confidentialité continue à travers ces moments aloha j. »

Cependant, malgré la séparation du couple, Mamoadans le même post, a jailli à propos de Bonnetla fille de Zoë pour son travail dans son dernier film, Le Batman, après avoir assisté à la première le 2 mars.