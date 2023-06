Lennie James de Fear the Walking Dead donne des indices sur la réunion de Morgan-Rick

Lennie Jamesqui a joué Morgan Jones sur Craindre le mort-vivant série, a laissé tomber un indice explosif sur une réunion potentielle avec Rick. L’acteur a révélé les détails lors d’une interview avec Entertainment Weekly. Il décollait les couches sur le moment du cliffhanger sur son personnage lors de la finale de mi-saison de la saison huit. Son interprétation de personnage dans la série a été bien accueillie par les fans.





L’épisode, bien intitulé Tout ce que je vois est rouge, a poussé Morgan dans un tourbillon d’émotions. Comme si Morgan était enfermé dans un tango avec sa propre psyché, le public a eu droit à une tempête d’émotions qui ont peint l’écran en rouge. Son état mental fragile, qui était toujours une marche sur la corde raide, s’est finalement brisé. L’écran était en feu avec son angoisse alors qu’il subissait des pannes de courant, le laissant dans une brume déconcertante. Alors qu’il était dans cet état, sa fureur a fait ressortir la sauvagerie de son personnage. Sa fureur l’a transformé en un tueur frénétique, tuant aveuglément sans aucune retenue.

Les fans ont été essoufflés en voyant le personnage de Morgan sous un nouveau jour. La bataille de Morgan avec ses démons intérieurs a été un thème central tout au long de la série. Le calme étrange à la fin de l’épisode laissait présager une tempête imminente – serait-ce la dernière fois que les fans verraient Morgan Jones aux multiples facettes sur leurs écrans ? Il y avait des murmures que Morgan pourrait reculer dans l’ombre d’où il a émergé, laissant un vide qui ne pourrait jamais être comblé.





Le chemin de Rick et Morgan se croisera-t-il à nouveau ?

Mais alors même que les fans étaient sous le choc de ce coup de foudre, Lennie James a taquiné quelque chose qui a enflammé le fandom. La simple évocation d’une éventuelle réunion entre Morgan Jones et Rick Grimes faisait battre les cœurs. Pour les adeptes de longue date de Les morts-vivants univers, cela s’apparenterait à un retour aux sources. Les destins entrelacés de Morgan et Rick ont ​​été la pierre angulaire de la série. Leurs chemins, à la fois sombres et rédempteurs, ont reflété le cœur de la résilience humaine.

Lennie James, avec son savoir-faire et son dévouement, a fait de Morgan Jones une partie indélébile de Les morts-vivants traditions. La simple pensée qu’il partage à nouveau l’écran avec Rick Grimes n’est pas seulement une perspective passionnante, mais aussi un hommage à leur voyage commun qui a été gravé dans le tissu de la série.

Alors que les fans du monde entier attendent avec impatience, l’héritage de Morgan Jones est un témoignage imposant de la tapisserie complexe d’émotions humaines qui Les morts-vivants a tissé. Le chemin à parcourir est incertain. Rick et Morgan vont-ils se retrouver dans un monde devenu fou ? La réponse se trouve enveloppée dans les brumes du futur.

Tout ce que je vois est rouge le récit de l’épisode a été bien exécuté. C’est un crescendo dans la mélodie envoûtante qui est Craindre le mort-vivant. La révélation subtile de Lennie James a laissé les fans en redemander. Que les chemins de Rick et Morgan convergent à nouveau ou non, la notion même est un baume pour les âmes de ceux qui ont voyagé avec eux à travers ce monde post-apocalyptique.