L’ennemi le plus manipulateur de Doctor Who jouera sa propre mini-série de bandes dessinées en avril

Pour les légions de « Docteur Who « fans, The Master est le méchant le plus diabolique à avoir jamais envahi la franchise de science-fiction, un renégat du Time Lord qui aime torturer les médecins de toute régénération.

Pour honorer le 50e anniversaire de la première apparition télévisée du personnage en 1971 pour l’épisode «La terreur des Autons», Titan Comics, basé à Londres, présente en avril une nouvelle mini-série «Doctor Who» mettant en vedette le plus sombre rival des médecins. débuts de « Missy # 1. »

Dans la foulée des récentes aventures croisées de Titan « Doctor Who » mettant en vedette les dixième et treizième médecins alors qu’ils franchissaient des décennies et se heurtaient à des méchants classiques comme les Weeping Angels, Skithra, Sea Devils et Autons, ce nouveau récit élargit la tapisserie temporelle avec le première bande dessinée solo ciblant l’ennemi extraterrestre du Douzième Docteur, Missy (joué par Michelle Gomez).

Célébrez le plus grand ennemi du docteur avec le lancement de Missy # 1 le 14 avril 2021 pour le 50e anniversaire de la première apparition du Maître.

La représentation de Gomez de la « Reine du Mal » était la première incarnation féminine du personnage lorsqu’elle a rejoint « Doctor Who » en 2014 pour affronter le douzième docteur de Peter Capaldi.

Voici le synopsis officiel:

«Missy fait la guerre au Docteur, mais cette fois, elle n’est pas seule! L’éclat combiné du Troisième et du Douzième Docteur peut-il éviter son plan mortel, ou va-t-elle mettre la main sur une arme secrète capable de faire des ravages dans l’univers? », célébrant le 50e anniversaire de la première apparition du Master, mettra en vedette plus de médecins et de maîtres que jamais auparavant. »

Cette série malveillante « Missy » présente le retour de l’équipe créative acclamée derrière de nombreuses bandes dessinées « Doctor Who », avec l’écrivain nommé Eisner Jody Houser (« Stranger Things », « Spider-Man »), l’illustratrice Roberta Ingranata (« Witchblade ») , et la coloriste Enrica Angiolini (« Warhammer 40,000 ») de retour dans le TARDIS pour le nouveau projet de Titan.

«J’ai écrit quelques pages de Missy dans« The Road to Thirteen », et je meurs d’envie d’en écrire plus depuis», a déclaré Houser à Titan. « Sa ruse ineffable et son sens du plaisir font d’elle le monstre le plus délicieux. »

« Missy # 1 » arrive dans votre fuseau horaire le 14 avril avec la première d’une impressionnante couverture connectée Masters en quatre parties par Claudia Caranfa mettant en lumière Michelle Gomez, John Simm, Roger Delgado et Sacha Dhawan, et une variante de l’artiste David Busian («Star Wars Adventures»).

