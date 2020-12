L’enfant Laroi partage la chanson posthume de Juice WRLD « Me rappelle de vous » à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Aujourd’hui (8 décembre) marque le premier anniversaire du décès de Juice WRLD. Le rappeur en herbe venait de fêter son 21e anniversaire lorsqu’il a perdu la vie à cause d’une overdose accidentelle, et au cours de l’année écoulée, ses amis, sa famille et ses proches se sont assurés de conserver sa mémoire. Comme beaucoup d’autres, The Kid Laroi souhaitait partager une collaboration inédite avec son défunt ami, et il en a fait l’annonce lundi 7 décembre.

«’Reminds Me Of You’ ce soir avec mon frère @JuiceWorlddd», a tweeté Laroi. « Un grand merci à @kimpetras de nous avoir permis de refaire et de partager notre version de sa chanson avec le monde. » Le morceau est une révision de « Reminds Me » de Petras, et l’auteur-compositeur-interprète allemand était plus qu’heureux de partager sa musique. Elle a republié le message de The Kid Laroi avec une série d’émojis au cœur noir.

Donnez quelques tours à « Reminds Me of You » et dites-nous ce que vous pensez de celui-ci de The Kid Laroi et Juice WRLD.

Paroles de citations

Je sais que nous ne pouvons plus jamais être ensemble

Tu m’as dit ça pour toujours, je ne sais pas que l’éternité pourrait se terminer

Tu m’as fait baiser, tu m’as fait penser que je mourrais ici pour toi

Merde m’a fait foutre en l’air, je ne peux pas croire que j’étais si aveuglé par toi

