L’enfant d’Eminem, Stevie, révèle qu’il ne savait pas qu’il avait été adopté

Red Castle Cocoonababy Coussin Érgonomique avec Drap +0m Dreamy Cloud

Red Castle Cocoonababy Coussin Érgonomique avec Drap +0m Dreamy Cloud est un matelas cocon ergonomique pour nouveau-né, qui replace l'enfant dans la position semi-foetale proche de celle qu'il avait dans le ventre maternel. Il aide le nouveau-né à s'adapter le mieux possible à sa vie après la naissance et l'accompagne pendant tous ses moments de sommeil. La position semi-fœtale, légèrement enroulée, apaise et rassure l'enfant et aide à limiter l'apparition des principaux troubles qui peuvent le gêner pendant ses premiers mois. Le drap fourni avec le Cocoonababy Happy Fox vous permettra d'utiliser le matelas dès la naissance de l'enfant. Le drap se retirer pour un lavage facile. Il est utilisable jusqu'à 3 mois de l'enfant. Le drap est déhoussable pour un lavage en machine simple et rapide.