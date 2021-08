L’enfant d’Eminem sort comme non-binaire dans Brave TikTok Post

L’enfant d’Eminem a révélé qu’il avait un genre fluide, ce qui signifie qu’il ne s’identifie pas comme ayant un sexe fixe.

Stevie a publié une mise à jour de son compte TikTok dans laquelle elle a partagé son parcours pour devenir plus à l’aise avec qui elle est, que vous pouvez regarder ci-dessous :

La mère de Stevie est l’ex-femme d’Eminem, Kim Scott, et le rappeur les a légalement adoptés en 2005.

Le jeune homme de 19 ans a réalisé un montage vidéo, avec une série de photos de lui au fil des ans.

Il a été posté avec les mots: « Regardez-moi devenir plus à l’aise avec moi-même. »

Dans la vidéo, Stevie explique qu’ils ont maintenant réalisé qu’ils ne sont pas binaires, et plutôt que d’utiliser juste il/lui/son, elle/elle/leur/leur, etc. ils utilisent tous les pronoms.

Depuis qu’elle a posté la vidéo, elle a été vue plus de 8 000 fois, avec des dizaines de personnes commentant pour montrer leur soutien.

Un utilisateur a déclaré: « Stevie, tu es si jolie. Je suis très heureux que tu te sentes plus à l’aise avec toi-même même si je ne te connais pas personnellement. »

Un autre a fait écho à ces sentiments, ajoutant: « Il faut tellement de courage pour faire ça. Vous êtes une personne incroyable. »

Un adepte a également demandé pourquoi il avait choisi le nom de Stevie.

À quoi il a répondu: « J’ai passé beaucoup de temps à essayer de choisir un nom avec lequel je me sentais à l’aise et le prénom avec lequel je me sentais à l’aise est Stevie. »

Crédit : TikTok/@st0nedc0w

L’homme de 28 ans a publié une déclaration expliquant comment parvenir à cette conclusion reflète le mieux la « fluidité que je ressens dans mon expression de genre et me permet de me sentir plus authentique et fidèle à la personne que je sais que je suis et que je découvre toujours » .

L’artiste de ‘Dancing With The Devil’ a déclaré à ses abonnés sur Instagram: « Chaque jour, nous nous réveillons, nous avons une autre opportunité et une chance d’être qui nous voulons et souhaitons être.

« J’ai passé la majeure partie de ma vie à grandir devant vous tous… vous avez vu le bon, le mauvais et tout le reste.

« Non seulement ma vie a été un voyage pour moi, je vivais aussi pour ceux de l’autre côté des caméras. »

Ils ont ajouté dans leur déclaration: « Aujourd’hui est un jour où je suis si heureux de partager plus de ma vie avec vous tous – je suis fier de vous faire savoir que je m’identifie comme non binaire et que je changerai officiellement mes pronoms en eux/ eux avancent.

« Cela est venu après beaucoup de travail de guérison et d’auto-réflexion. J’apprends et je rentre en moi-même, et je ne prétends pas être un expert ou un porte-parole.

« Partager cela avec vous ouvre maintenant un autre niveau de vulnérabilité pour moi. Je le fais pour ceux qui n’ont pas été en mesure de partager qui ils sont vraiment avec leurs proches.