L’enfant de Mr. Bean’s Holiday est maintenant un personnage « pivot » de la série Le Seigneur des Anneaux

The Rings of Power est vraiment, proprement époustouflant et incroyable dans la mesure où il ressemble toujours exactement au Seigneur des Anneaux. C’est aussi probablement le plus grand embarras marketing du siècle que l’entreprise la plus riche du monde ne puisse pas produire une seule bande-annonce qui reflète cela.

– Cal (@wyattyhalpert) 2 septembre 2022