L’enfance troublée d’abus et de traumatismes d’Ezra Miller

Après des mois d’allégations inquiétantes, les représentants d’Ezra Miller ont révélé que l’acteur cherchait un traitement de santé mentale.

La star de « The Flash », qui utilise les pronoms eux/eux, a récemment été accusée de vol de crime dans le Vermont, le dernier d’une longue liste de problèmes juridiques et d’accusations d’abus, de toilettage et de violence.

Miller, qui était autrefois une figure importante de la représentation non binaire à Hollywood, est devenu l’une des stars les plus controversées de l’industrie.

Leur propre enfance a été gâchée par des expériences traumatisantes qui ont créé des problèmes de santé mentale complexes pour le jeune homme de 29 ans.

Ezra Miller dit qu’ils ont subi des abus dans leur enfance.

Dans deux entretiens distincts de novembre 2018, Miller a affirmé avoir subi un traumatisme sexuel alors qu’il était mineur.

Alors qu’ils apparaissaient dans le numéro « Next Gen » du Hollywood Reporter au plus fort du mouvement #MeToo, ils ont affirmé avoir eu leur propre expérience impliquant un réalisateur et un producteur.

« Ils m’ont donné du vin et j’étais mineur », se souviennent-ils. « Ils étaient comme, ‘Hé, tu veux être dans notre film sur la révolution gay ?’ Et je me suis dit : « Non, vous êtes des monstres. » »

« C’est ce qu’est Hollywood. Je pensais que nous savions tous que nous étions des travailleuses du sexe.

Quelques jours plus tard, Miller est apparu dans un numéro de Playboy dans lequel ils ont détaillé une autre histoire d’abus sexuels survenue pendant leur enfance.

« J’ai survécu à des abus à coup sûr, à coup sûr, à bien des égards, à partir d’un très jeune âge », ont-ils déclaré.

« Il y avait un ami proche avec qui j’avais une relation sexuelle qui s’est vraiment, vraiment retourné contre moi de manière violente. Donc, cette histoire de ‘Perks’ était assez proche de chez moi pour moi.

Ici, Miller fait référence à leur rôle dans « Perks of Being A Wallflower » dans lequel ils ont joué Patrick, un adolescent gay qui est attaqué par la star du football du lycée avec qui il se connecte subrepticement.

« J’ai été attaqué à plusieurs reprises dans ma vie, j’ai été attaqué par des putains de fanatiques, mec », ont-ils poursuivi.

« Bien sûr, j’ai été dans des situations d’audition où la sexualité était totalement exploitée. C’est vraiment important de reconnaître la diversité des voix qui ont vécu cette merde, et tous les genres, toutes les capacités, tous les types de personnes. Tout le monde en est victime. Tout le monde en est un survivant.

Ezra Miller dit qu’ils ont vécu une « crise ».

Dans une déclaration partagée par leurs représentants à la suite de leurs récentes controverses, Miller s’est excusé pour leurs actions.

« Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et que j’ai commencé un traitement continu », déclare Miller.

« Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux que j’ai alarmés et contrariés par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sécuritaire et productive de ma vie.

Miller a été accusé par plusieurs parents de soigner de jeunes fans et de se comporter de manière inappropriée envers les enfants.

Début août, la police a fouillé le domaine de Miller dans le Vermont dans l’espoir de retrouver une mère disparue et ses trois enfants, craignant que les enfants ne séjournent dans une maison contenant des armes à feu et des balles sans surveillance.

La mère avait précédemment déclaré à Rolling Stone que Miller l’avait aidée, elle et ses enfants, à échapper à une relation abusive en lui offrant un abri sur leur propriété.

Miller a affirmé que la mère et les enfants n’étaient plus chez eux, mais on ne sait pas où ils se trouvent maintenant.

