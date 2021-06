L’énergie solaire est l’un des grands bénéficiaires du nouveau tarif de l’électricité : c’est ainsi que l’évolution de l’autoconsommation affecte

S’il y a un bénéficiaire possible du nouveau tarif de l’électricité, c’est bien l’énergie solaire. L’arrivée de la nouvelle facture veut changer les habitudes des consommateurs et ceux qui ont des panneaux solaires pour l’autoconsommation peuvent y gagner.

Les trois plages horaires peuvent profiter aux utilisateurs d’énergie photovoltaïque, car pendant les heures de pointe, c’est quand la lumière est la plus chère. Nous passons en revue la position de certains experts qui nous expliquent en quoi le nouveau tarif de l’électricité affecte l’autoconsommation.

Profitez des différents pouvoirs

Rodrigo Ruiz, directeur des ventes chez LG Solar, explique que le nouveau tarif de l’électricité affecte tous les utilisateurs domestiques de moins de 15 kW, ce qui inclut également ceux qui ont installé des panneaux solaires. Bien que les maisons unifamiliales soient incluses, cela indique que les grandes demeures dépassent cette puissance.

Selon l’expert de l’entreprise de panneaux solaires, le nouveau tarif cherche à adapter notre consommation en augmentant le coût du kWh et en pénalisant plus il est consommé. Malgré l’augmentation du coût des différentes sections, le nouveau tarif a réduit le coût du kW souscrit. Avec le nouveau système, le péage électrique passe de 38,04 € par kW souscrit à 32,31 € par kW.

Un autre aspect intéressant pour les utilisateurs de panneaux solaires est la possibilité de contracter deux pouvoirs différents. Cette alimentation indépendante est conçue pour si vous possédez un véhicule électrique et pouvez le recharger la nuit, mais elle est également utile pour les batteries, car nous pouvons disposer d’un bidon d’électricité pour la période d’utilisation sans nous coûter autant.

Dans ce jeu avec les pouvoirs, Ruiz souligne que les utilisateurs avec ICP (Power Control Switch) face à une consommation élevée seront coupés, mais ceux qui n’ont pas ICP verront leur surconsommation dans la facture.

Le nouveau tarif de l’électricité pénalise également les excès, il est donc recommandé d’en profiter pour adapter la puissance de la manière la plus efficace.

Modification de l’orientation des plaques

Francisco Valverde, consultant pour le groupe Menta Energía et analyste dans le secteur de l’électricité, souligne que « lorsque l’énergie solaire génère le plus, c’est dans la période la plus chère, ce qui ça rendra la facture beaucoup moins chère« .

Aux heures de pointe du matin et de l’après-midi, le coût est très élevé, mais c’est aussi dans ces zones où il y a beaucoup de soleil, donc les panneaux solaires aideront à compenser.

Concernant les horaires choisis, Valverde explique que Ils ont opté pour des rayures qui servent été comme hiver. Sur ces bandes, les experts estiment que si l’énergie photovoltaïque continue de croître et finit par devenir la source principale, elles pourraient aller d’un bout à l’autre de la vallée.

Le P1 du nouveau tarif intérieur est très cher. Une génération de #autoconsommation domestique à Saragosse produira son énergie :

➡️38.0% en P1

➡️25,6% en P2 et

➡️36,5% en P3

Autrement dit, lorsqu’il en générera plus, ce sera dans la période la plus chère, ce qui rend la facture bien moins chère ! pic.twitter.com/XE7Tp355X3 – Francisco Valverde (@FranValverdeS) 8 juin 2021

Ruiz indique que les économies réalisées dépendent également de l’installation photovoltaïque, des conditions météorologiques ou de l’emplacement. L’un des facteurs permettant d’obtenir une plus grande efficacité est l’angle sous lequel la lumière tombe. Et c’est là que la nouvelle facture d’électricité peut changer la façon dont les panneaux sont installés.

À ce jour, ils ont été installés principalement orientés vers le sud, car cela a généré le pic maximum pendant une période plus longue. Mais avec les nouvelles sections, des panneaux solaires pourraient être installés à l’est ou à l’ouest, selon les rayures. Une nouvelle orientation pour essayer de mieux profiter des pointes du matin et de l’après-midi.

Le nouveau tarif de l’électricité va avoir un grand impact. Non seulement dans notre facture, mais aussi dans les habitudes. Et en chemin, l’autoconsommation et l’énergie photovoltaïque peuvent gagner.

