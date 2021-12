L’endroit excentrique où Gary Oldman a dormi pendant le tournage de Dracula

Mercatoxl Cage D'intérieur Double Door Pour Chien : L 60 X P 89 X H 66 Cm

La cage d'intérieur Double Door offrira à votre chien un endroit sécurisé dans lequel il pourra se retirer et se reposer et même dormir lors de vos déplacements ou pendant vos vacances. Vous apprécierez longtemps la qualité des matériaux et des finitions de cette cage d'intérieur. Ses deux grandes portes verrouillables permettent un accès devant et sur le côté, offrant ainsi un maximum de confort à l'animal qui peut entrer et sortir facilement. Rapide à installer, cette cage se plie facilement pour un rangement peu encombrant. Son fond amovible en zinc est facile à nettoyer. Afin d'éviter que votre chien ne se blesse lorsqu'il se trouve à l'intérieur de la cage, il est important de vous assurer que la cage soit bien stable. L'écart entre les barreaux permettra à votre animal d'avoir toujours un œil sur son environnement et de savoir ce qu'il se passe à l'extérieur. Vous garderez ainsi un contact avec votre chien. Votre chien se sentira en sécurité mais pas oppressé. Caractéristiques de la cage d'intérieur Double Door pour chien : cage d'intérieur solide en métal zingué pour chien disponible en plusieurs tailles matériaux et finitions de qualité : pour une bonne stabilité et un maximum de sécurité pliable : rapide à installer, rangement peu encombrant 2 portes : permettent d'entrer et de sortir de deux côtés, verrouillables fond zingué : bac amovible de 3 cm d’épaisseur, facilite le nettoyage poignées pratiques : 2 poignées en métal, 1 poignée en plastique légère : facile à manipuler et à transporter coloris : gris Taille L x l x H Porte avant l x H Porte latérale l x H Loquet métallique Écart entre les barreaux Épaisseur des barreaux C* / H* / V* Dimensions pliée L x l x H 55 x 63 x 61 cm 26 x 36 cm 35 x 32 cm 1 4 cm 4,2 / 3,6 / 2,5 mm 66 x 58 x 8 cm 55 x 78 x 61 cm 34 x 43 cm 35 x 39 cm 2 4 cm 4,2 / 3,6 / 2,5 mm 79 x 56 x 8 cm 60 x 89 x 66 cm 49 x 42 cm 42 x 45 cm 2 4 cm 4,2 / 3,6 / 2,5 mm 94 x 63 x 8 cm 69 x 109 x 75 cm 52 x 60 cm 50 x 56 cm 2 4 cm 4,2 / 3,6 / 2,7 mm 112 x 72 x 8 cm 78 x 118 x 84 cm 64 x 64 cm 64 x 64 cm 3 4 cm 4,2 / 3,8 / 3 mm 118 x 79 x 8 cm C*= du cadre / H*= horizontaux / V*= verticaux Pour plus de sécurité et de confort, nous vous recommandons le coussin adapté à la cage d'intérieur Double Door : Coussin antidérapant pour chien Vous trouverez le lot composé de la cage et du coussin en cliquant sur le lien suivant : Cage d'intérieur Double Door avec coussin Conseils : habituez progressivement votre chien à la cage. Ne vous servez jamais de la cage pour le punir ou le sanctionner car elle doit rester un endroit où il se sent bien et en sécurité. Cette cage constitue un hébergement temporaire et n'est pas destinée à un usage sur le long terme. Elle n'est pas non plus une solution aux problèmes comportementaux ou de dressage. Pour un maximum de confort, nous vous recommandons les accessoires suivants : Coussin antidérapant Coussin Cozy Cappuccino Écuelle Crock avec fixation