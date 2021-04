L’encoche se poursuivra sur l’iPhone au moins jusqu’en 2022 (et ils ont déjà 4 ans de retard sur Android)

Les experts affirment qu’Apple n’abandonnera pas son « cran » emblématique et critiqué tant qu’il n’aura pas pu intégrer Face ID sans concessions sous l’écran … Sera-ce en 2023 avec l’iPhone 15?

Il y a quelque temps, presque depuis sa naissance avec l’Essential Phone – non, ce n’est pas Apple qui a inventé le entailler-, ce qui est certain, c’est que nous sommes tous en désaccord sur la nécessité de mettre en œuvre ces encoches hideuses dans les écrans de nos tout nouveaux mobiles, peu importe à quel point la caméra frontale et les autres composants doivent être intégrés quelque part.

En fait, sur Android, de nombreux fabricants explorent également depuis longtemps des options, la plus répandue étant les trous dans l’écran, pour supprimer un entailler que seul Apple semble vous aimer, et c’est ce que rapportent des médias internationaux réputés tels que GizChina ou PhoneArena, à Cupertino toujours à l’aise avec une encoche qu’ils ne partiront pas avec l’hypothétique iPhone 13 que nous verrons cette année.

En fait, c’est qu’un analyste aussi autorisé dans le monde Apple que Ming-Chi Kuo a déclaré que ni l’iPhone 13 ni l’iPhone 14, mais que Le premier smartphone d’Apple sans entailler sortira dans deux ans sous la forme d’un hypothétique iPhone 15 qui en 2023 recevrait une façade propre, sans trous ni pansements, avec tous ses composants intégrés sous le panneau parfaitement caché.

Les voix les plus fiables du secteur affirment qu’Apple continuera à s’appuyer exclusivement sur Face ID, et c’est pourquoi il n’y aura pas d’iPhone sans encoche tant que les capteurs ne seront pas prêts à fonctionner parfaitement sous le panneau OLED.

USB-C sur iPhone: ni là ni prévu

Le futur proche de l’iPhone passe par les appareils photo de 48 mégapixels et la vidéo 8K

Au moins, il y a d’autres bonnes nouvelles, car les sources disent que l’encoche de l’iPhone 13 de 2021 sera plus petite que l’actuelcar il semble qu’Apple ait trouvé un moyen de miniaturiser et / ou de mieux intégrer le Capteurs TrueDepth utilisés par Face ID, qui sera prêt, selon ce qu’on nous dit, à se cacher sous l’écran vers 2023.

On sait déjà qu’Apple ne place pas encore les technologies à peaufiner, on comprend donc que attendez la meilleure expérience possible avant d’abandonner vos créations emblématiques actuelles avec ça entailler qui, d’autre part, de nombreux utilisateurs aiment trop peu.

Pour l’instant, il semble que le géant de Cupertino se contentera de donner un tour de plus vers votre caméra principale, avec un nouveau capteur principal 48 mégapixels et résolution supérieure, jusqu’à 8K, pour enregistrer des vidéos à un niveau presque professionnel. le LiDAR et la capacité de binning pour combiner 4 pixels et obtenez des images 12 MP avec le maximum d’informations de lumière possibles.

Reste à voir que oui combien d’images par seconde il pourra enregistrer en 8K, puisque l’iPhone 12 Pro Max actuel est capable d’atteindre 24, 30 ou 60 FPS en 4K sans gâcher.

Nous verrons sûrement dans les semaines et mois à venir beaucoup plus de rumeurs et de fuites autour de l’iPhone 13?, Bien que Ming-Chi Kuo ne se trompe généralement pas et que tout ce qu’il nous a dit pour l’instant est assez crédible … Patience!

