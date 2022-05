L’enchantement aura sa propre attraction thématique à Disneyland

chanteur et auteur-compositeur Lin-Manuel Mirandaa confirmé que »Charme » aura bientôt ses propres montagnes russes thématiques dans les parcs à thème populaires de Disney. Lors du gala annuel de la Fédération hispanique qui s’est tenu à New York, Miranda a révélé qu’au-delà de faire une suite ou une série télévisée se déroulant dans « Encanto », elle préférerait voir les personnages du film d’animation dans une attraction.

Même la star de » Hamilton » a précisé que Disney se préparait déjà à créer ladite attraction thématique basée sur le 60e long métrage de Disney de toute son histoire, faisant de sa demande une réalité. « Je ne sais pas ce qu’ils font, mais je sais qu’ils sont déjà au travail », a déclaré Miranda.

Miranda a révélé en février qu’elle avait approché le PDG de Disney, Bob Chapeck, pour lancer une attraction où les fans de Madrigal pourraient visiter leur casita bien-aimée pour découvrir la magie par eux-mêmes. « J’ai parlé à Chapek et j’ai dit: » Je sais qu’il existe un monde où cette petite maison vit dans un parc à thème et nous pouvons nous y promener dans la vraie vie « », a-t-il déclaré.

Cela pourrait aussi vous intéresser: le remake d’action en direct de Blanche-Neige met fin à ses enregistrements







De même, le compositeur a précisé qu’il souhaitait que le public ait la possibilité « d’entrer et de sortir de la maison et de voir les personnages de ‘Encanto’, avec la possibilité de voir comment la maison réagit aux interactions des gens car c’est quelque chose que Disney peut faire et est celui à faire. » Les rumeurs disent que la nouvelle attraction remplacera »Tarzan’s Tree House » dans Disneylandbien que son développement n’ait pas encore été officiellement confirmé.

»Encanto » suit l’histoire de Mirabel Madrigal, une jeune femme qui lutte pour trouver sa place dans sa famille extraordinaire, où chacun des membres possède une capacité magique qui leur a été donnée par leur maison mystique. Cependant, Mirabel est la seule à ne pas avoir reçu de talent, ce qui l’a fait se sentir délaissée par sa famille, en particulier sa grand-mère. Cependant, elle commence alors à découvrir les traumatismes de sa famille en essayant de résoudre un mystérieux événement qui menace de détruire sa petite maison.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Tic et Tac à la rescousse ramène deux personnages classiques de Disney avec une nouvelle bande-annonce

Les chansons originales que Lin-Manuel Miranda a composées pour le film ont été acclamées par la critique et le public. Sa ballade « Dos Oruguitas » a été nominée pour la meilleure chanson originale au Oscars cette année, et a eu un succès inattendu avec « We Don’t Talk About Bruno », qui est devenue la meilleure chanson Disney du 21e siècle, atteignant le Top 1 sur Billboard.