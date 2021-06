Lena Dunham réalisera un film d’action en direct basé sur un jouet de Polly Pocket

Enfants des années 80 et 90, vous êtes sur le point de passer une excellente journée. Lena Dunham a annoncé qu’elle réaliserait un film d’action en direct basé sur l’un de vos jouets préférés : Polly Pocket !

Dunham, le créateur, réalisateur et star derrière le hit énervé de HBO « Girls » et le film indépendant à petit budget « Tiny Furniture », va dans une direction légèrement différente cette fois en donnant vie au jouet pour enfants. La star de « Emily In Paris », Lily Collins, est sur le point de jouer et de produire.

Maintenant, nous avons des questions!

Lena Dunham au Power 100 Women in Entertainment du Hollywood Reporter à Los Angeles en 2018. Stefanie Keenan / Getty Images

Premièrement, pourquoi Dunham ? Eh bien, il s’avère que le scénariste/réalisateur/acteur, 35 ans, lançait son imagination pour son avenir dans le showbiz en jouant avec les poupées et les décors qu’elles accompagnaient lorsqu’elle était enfant.

« Polly Pocket était responsable d’innombrables heures d’évasion d’enfance pour moi – Polly m’a donné un petit monde de magie et d’autonomie à raconter, donc c’est assez poétique d’aborder ces mêmes idées maintenant en tant que réalisateur collaborant avec la brillante Lily Collins, Robbie Brenner , Mattel et MGM », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

« Je suis ravi de mettre à profit à la fois mon amour pour cette propriété historique et ma conviction profonde que les jeunes femmes ont besoin de films intelligents et ludiques qui leur parlent sans condescendance », a ajouté Dunham.

La chambre Polly Super Stylin’ ressemblait à un sac à main rose lorsqu’elle était fermée, mais s’ouvrait sur une chambre avec des vêtements et des accessoires. Mattel / Getty Images

Ensuite, qu’est-ce qu’une Polly Pocket ? Eh bien, au cas où vous ne joueriez pas avec des jouets à ce moment-là, voici un petit rappel : les jouets étaient à l’origine des étuis en plastique qui s’ouvraient pour révéler un scénario de jeu – une maison de poupée, par exemple. Les petites figurines de poche étaient destinées à s’insérer dans des trous dans le cas où elles pouvaient se tenir debout. En 1998, la ligne Polly Pocket a subi une refonte et est devenue plus réaliste et avant-gardiste; des poupées garçon ont également été ajoutées. Après d’autres évolutions au fil des ans, la ligne a été abandonnée en 2015, mais les articles vintage peuvent valoir beaucoup sur eBay. En 2018, ils étaient à nouveau fabriqués.

N’ont-ils pas déjà fait cela ? Eh bien, ce ne sera pas le premier film de Polly Pocket ; il y a eu trois films d’animation directs sur DVD produits entre 2003 et 2006, et des adaptations pour la télévision ont été tentées au fil des ans. À l’heure actuelle, il existe également des épisodes de Polly Pocket sur YouTube et Netflix.

Beaucoup de Polly à choisir! Ces poupées de mode « pop-n-swap » sont exposées au salon du jouet de New York 2008 à New York. Jin Lee / Bloomberg via Getty Images

Et ce ne sera certainement pas le premier jouet pour enfants à être adapté au cinéma. Pensez simplement à « Transformers », « The Lego Movie » ou « Battleship ».

Collins est clairement d’accord avec son nouveau rôle, publiant jeudi un compte Instagram d’elle enfant pour célébrer l’annonce :

« En tant qu’enfant obsédé par Polly Pockets, c’est un vrai rêve devenu réalité d’annoncer ce projet! » a-t-elle écrit en légende. « Je suis en partenariat avec l’équipe la plus inspirante de la centrale – Robbie Brenner, @lenadunham, @mattel et @mgmstudios – pour réintroduire Polly dans le monde d’une manière amusante et moderne… en amenant ces petits jouets sur grand écran. Vraiment tellement excité d’être devenir à la fois productrice et Polly elle-même ! J’ai hâte de plonger dans ce monde pastel… »

Et elle a déjà reçu l’amour des emojis et les commentaires de célébrités comme Bethenny Frankel (« YAY !!! ») et Mary Steenburgen pour commencer. On dirait que beaucoup de gens sont de vrais croyants de Polly Pocket !