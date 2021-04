Lena Dunham lance une ligne grande taille qui, selon les critiques, n’est pas si inclusive

Tout au long de sa carrière, la scénariste et réalisatrice de 34 ans, Lena Dunham, s’est présentée comme des personnages racontables pour le millénaire émergeant à l’âge adulte. De son rôle dans le film de 2010 « Tiny Furniture » à celui de Hannah Horvath dans sa série semi-autobiographique HBO « Girls ». Maintenant, Dunham exploite à nouveau ses expériences de grandir dans une famille artistique de New York et (peut-être le plus important dans ce cas) sa relation avec son corps dans quelque chose que les gens peuvent apprécier: une ligne de mode.

Lena Dunham, 34 ans, a lancé sa toute première ligne de mode en collaboration avec 11 Honoré mardi. 11 Honoré

Dunham a collaboré avec 11 Honoré de Patrick Herning, un détaillant de mode grande taille qui propose des modèles dignes des défilés pour des tailles autres que deux, quatre et six. La ligne de cinq pièces polyvalentes de Dunham est disponible dans les tailles 12 à 26 est le premier partenariat de célébrité de la marque. Elle a travaillé avec la créatrice principale d’Honoré 11, Danielle Eke.

«Je voulais créer une collection grande taille depuis que je me suis installé dans mon corps adulte (après 20 ans après l’hystérectomie) et que j’ai commencé à vraiment ressentir les lacunes du marché. La principale façon dont je fais mes achats passe par 11 Honoré parce qu’ils permettent d’obtenir les articles sur lesquels je fantasme auprès de designers qui ne fabriquent pas historiquement de grande taille, et ils ont créé une communauté vraiment puissante pour les femmes plus « , a déclaré Dunham dans une déclaration donnée à TMRW.

Les pièces, qui vont de 98 € pour un débardeur blanc à col montant à 298 € pour un blazer à double boutonnage à fines rayures avec un ourlet festonné, ciblent les femmes au corps plus ample qui, comme Dunham, admirent les pièces de créateurs mais en ont marre – en tant qu’acteur mettez-le – ajustez et tirez constamment des vêtements conçus pour un type de corps plus maigre.

«Chaque pièce est inspirée et nommée d’après un lieu de Soho dans les années 80/90. Quand je grandissais, c’était un quartier émergent plein d’artistes de toutes sortes et le sentiment majeur était de liberté, de style, de Les femmes que je voyais tous les jours – ma mère, ses amis, des dames au hasard faisant des emplettes au marché aux fleurs le samedi – avaient une telle confiance qui venait d’être purement elles-mêmes », a déclaré Dunham.

Sa mère, artiste et photographe Laurie Simmons, a aidé à nommer les pièces – comme le blazer Dean et la mini-jupe Deluca (après l’emplacement phare de Dean + Deluca qui a fermé ses portes en 2019). Le père de Dunham, le peintre Carroll Dunham, a conçu les formes florales géométriques de la robe Madderlake.

« Je me suis donné pour mission en tant que client et maintenant créateur de vraiment hanter tous les coins du Web qui s’adressent aux femmes aux corps courbes et ce que je trouve, c’est que les entreprises pensent que nous voulons soit nous habiller comme si nous allions au club. ou comme si nous étions des grand-mères, et Patrick comprend qu’il y a autant de femmes passionnées de mode que de femmes de taille hétéro », a déclaré Dunham.

Dunham a annoncé mardi la collaboration avec une publication Instagram dans son style candide et anecdotique. Et tandis que de nombreux adeptes ont exprimé leur enthousiasme à propos de la ligne, d’autres ont estimé que le message de Dunham consistant à créer des vêtements pour autonomiser les femmes plus charpentées était perdu dans les étiquettes de prix.

« Des vêtements magnifiques et un grand bravo pour la création d’une ligne inclusive. Et je vous adore. Mais, ces prix ne sont certainement pas inclusifs pour la femme américaine typique », a écrit un fan.

« Merci d’être si vulnérable. J’ai vraiment ressenti cela ♥ ️ J’ai les mêmes difficultés. J’ai de bons et de très mauvais jours. En raison de la quarantaine et d’une année d’énormes pertes personnelles, principalement de mauvaises ces derniers temps. Parfois, je me sens complètement seul dans ce Bien que je ne puisse personnellement me permettre aucune de ces belles pièces, je comprends le sentiment et je me sens entendu », a déclaré un autre.

Danielle Eke, la directrice du design de 11 Honoré qui est une femme noire de taille plus dont la mission est de normaliser l’inclusion de la taille et la représentation des personnes de couleur de manière haut de gamme, a répondu aux critiques sur les prix de la ligne.

«Au fil des ans, alors que le marché de la taille plus et de l’inclusivité s’est développé, la plupart des offres se situaient dans des prix inférieurs à moyens», a-t-elle déclaré à TMRW. « 11 Honoré voulait parler à un client différent qui avait un peu plus d’argent à dépenser et qui recherchait la qualité plutôt que la quantité. Le marché contemporain et de créateurs a ignoré la communauté des grandes tailles, et nous sommes là pour perturber cela. »

Cela étant dit, elle a ajouté que l’objectif ultime de la marque est d’habiller autant de femmes que possible et que la société prévoit de réévaluer son modèle commercial pour l’ajuster « si nécessaire, y compris le prix, la gamme de tailles et l’offre de style ».

« Je voulais offrir des pièces dans lesquelles n’importe quelle femme pourrait se sentir puissante, joueuse et dans laquelle elle-même, et qui pourraient compléter ses autres pièces pour élever son style de tous les jours et lui donner l’impression que son corps est aussi précieux que celui des autres. » 11 Honoré

Comme de nombreux efforts de célébrités, Dunham a également rencontré des critiques de la part de critiques qui pensaient que d’autres femmes sous-représentées dans la communauté des plus grandes auraient été de meilleurs visages pour l’entreprise. Nylon a rapporté que le discours public de Dunham sur le fait de ne pas aimer son corps et d’avoir des poids et des formes fluctuants tout au long de sa vie a discrédité sa «compréhension de la communauté dont elle profite maintenant».

D’autres critiques estiment que la collection de cinq pièces n’ajoute pas grand-chose à la diversité d’options pour les acheteurs de grande taille.

Dans une interview avec le New York Times, qui a annoncé la ligne, Dunham a expliqué que ce projet ne consiste pas à résumer les perspectives des autres, mais (comme son œuvre est souvent) une «réponse directe» à son propre point de vue.

« Je veux aussi envoyer le message que la courbure est quelque chose à célébrer, pas simplement à gérer – ce n’est pas un problème à réparer ou à dissimuler, mais plutôt une très belle célébration d’avoir beaucoup à donner », a déclaré Dunham. « Cela m’a pris du temps, mais j’aime le fait que mon corps raconte une histoire d’immensité, d’ampleur, de présence. »