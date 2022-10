Lena Dunham fait le point sur le film d’action en direct de Polly Pocket avec Lily Collins

Léna Dunham a finalement donné aux gens une mise à jour sur l’action en direct Polly pocket film avant Los Angeles, Californie, projection de son film Prime Video Catherine dite Birdy. La cinéaste a taquiné ses plans pour le film basé sur la version des années 1990 de la « petite » poupée à Le journaliste hollywoodien et a discuté de son approche pour donner vie au jouet.





Une action en direct Polly pocket film qui sera écrit et réalisé par Dunham et mettant en vedette Lily Collins (Émilie à Paris) a été annoncé pour la première fois en juin 2021. Depuis la première annonce du projet, le cinéaste n’a donné aux fans aucune mise à jour sur le film. Cependant, lors d’un événement le 7 octobre pour Catherine dite Birdya déclaré Dunham Le journaliste hollywoodien qu’elle termine actuellement une deuxième ébauche du scénario et a taquiné quelques premiers détails sur l’intrigue du film, en disant: « nous nous amusons beaucoup avec l’idée de ce qui se passe lorsqu’une petite personne rencontre un grand monde. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Polly Pocket a capturé le cœur des enfants pour la première fois dans les années 1980, et depuis, le petit jouet a inspiré des listes de lecture, des dessins animés, des poupées et des séries Web. Et Polly Pocket l’a fait au fil des ans, du patin à roulettes et du snowboard à la vie dans un château de conte de fées. Lorsque le film a été annoncé, il a été révélé que la prochaine grande aventure de Polly concernerait la femme de poche nouant une amitié avec une jeune fille.

Et Dunham a révélé à quel point Collins serait petit pour le THR journaliste. « Disons simplement que Polly Pocket était à son meilleur quand elle avait la petite taille originale des années 90 », a déclaré Dunham, décrivant le personnage comme adorable et ravissant. « Ils l’ont agrandie un peu plus maintenant, ce que je soutiens, à cause des risques d’étouffement. Mais j’écris minuscule des années 90. »





Lena Dunham est excitée pour la Barbie de Greta Gerwig

Images de Warner Bros.

La version cinématographique de Polly Pocket rejoint un long cadre de propriétés qui concernent les jouets, y compris les bons (Le film Lego), le mauvais (Petits soldats), et le laid (Jouets). Et alors que les femmes continuent d’avoir plus d’influence dans l’industrie, le genre des poupées a pris de l’ampleur, car les jouets qu’elles aimaient et dont elles s’inspiraient en grandissant ont à leur tour inspiré les films qu’elles veulent faire. Par exemple, Greta Gerwig Barbie s’annonce comme l’un des films les plus attendus de 2023.

Cependant, avec Mattel Films derrière les deux projets, Dunham a plaisanté en disant qu’elle ne ressentait aucune rivalité liée aux poupées: « Je veux juste ce film dans le monde et je veux le regarder en ce moment. J’aimerais que nous soyons à une projection de Barbie à l’heure actuelle. »