Lena Dunham a un tatouage au cul en l’honneur de son restaurant préféré

Lena Dunham porte de nombreux chapeaux. En tant qu’acteur, elle a joué dans de nombreux films comme C’est 40 et Il était une fois à Hollywood. Mais elle a également réalisé des films (par exemple Meubles minuscules), produit des émissions de télévision (par exemple HBO Filles) et a publié ses propres livres. Vous pouvez même ajouter «collectionneur de tatouage» à la liste des rôles de Dunham. Jamais du genre à se cacher de la caméra, Dunham a partagé plusieurs de ses tatouages ​​en public. Mais il y a un tatouage spécifique plutôt inhabituel que Dunham a récemment ajouté à une zone plus discrète de son corps.

Lena Dunham a commencé à faire des vidéos sur YouTube

Lena Dunham a étudié à l’Oberlin College de l’Ohio. Britannica rapporte qu’elle était inscrite dans l’écriture créative, mais qu’elle était agacée par l’écriture de poésie et la production théâtrale. Elle a donc commencé à pratiquer la scénarisation et à créer de courtes vidéos YouTube au milieu des années 2000.

Dunham a commencé à attirer un public après avoir obtenu son diplôme universitaire et l’un de ses films autodirigés a été présenté au festival de création SXSW. Son deuxième long métrage SXSW, les années 2010 Meubles minuscules, a fini par être distribué pour une sortie en salles. Cela a attiré l’attention de Judd Apatow, qui a demandé à Dunham si elle souhaitait créer une série télévisée HBO.

Ce spectacle, Filles, serait diffusé pendant cinq ans et remporterait à Dunham de nombreuses nominations aux Emmy et Golden Globe. Aujourd’hui, Dunham est connue pour son sens de l’humour comique, ses critiques culturelles, ses opinions féministes, parfois ses controverses sur les réseaux sociaux et ses choix de style uniques. Et l’un de ces choix de style implique l’arrière de Dunham et son restaurant préféré.

Lena Dunham a un tatouage au cul de son restaurant préféré

L’Odeon est un restaurant new-yorkais sur West Broadway qui sert une fusion franco-américaine. Vanity Fair l’appelait autrefois «le restaurant qui a défini les années 80 à New York», et le magazine souligne que le restaurant a une longue liste de fans de célébrités, dont Andy Warhol, Robert De Niro et Lorne Michaels.

Vous pouvez ajouter Dunham à la liste des clients de l’Odéon.

Dunham l’a appelé son «restaurant préféré à Tribeca», rapporte Page Six. le Filles La créatrice aime tellement l’Odéon qu’elle l’a même fait tatouer sur son corps, Page Six notant qu’elle avait une image du signe de l’Odéon tatoué sur ses fesses.

Selon Yahoo, le tatouage des fesses de Dunham est orange, avec les mots «L’Odéon» en majuscules. La police du tatouage correspond à la police de l’enseigne au néon de The Odeon.

Mais le tatouage d’inspiration culinaire de Dunhman n’est pas la seule encre sur ses fesses.

Lena Dunham a beaucoup de tatouages

Dunham s’est fait tatouer son restaurant il y a plusieurs années. L’un de ses plus récents choix d’encre était le mot «malade» sur la nuque. InStyle rapporte qu’elle s’est fait tatouer en 2019 pour aider à sensibiliser à l’endométriose. L’endométriose est un trouble médical douloureux affectant vos ovaires, et Dunham a annoncé pour la première fois qu’elle luttait contre cette maladie en 2015.

Selon Page Six, elle a également un tatouage de sa chienne Rosie sur ses côtes, ainsi qu’une illustration colorée d’un livre pour enfants. Mais ce n’est que le début. Les tatouages ​​supplémentaires incluent une image de Laura Thornhill (l’une des premières femmes planchistes), le mot «Eloise» (inspiré du film Disney Eloïse à la Plaza), le mot «staunch» (inspiré du documentaire américain Grey Gardens) et un serpent enroulé autour d’une image de la lune.

Cette dernière, tout comme son tatouage Odéon, est sur ses fesses. Seul le temps nous dira quels tatouages ​​supplémentaires Dunham obtiendra.