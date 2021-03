Lena Dunham a secrètement réalisé un nouveau film

Lena Dunham se positionne comme l’une des icônes féministes les plus importantes du cinéma et de la télévision, suscitant des débats effusifs sur le rôle des femmes dans le récit des produits audiovisuels contemporains, l’une de ses créations les plus célèbres étant la série « Filles » pour HBO.

Après une décennie de réalisation de son dernier film (bien que restant présente dans diverses productions en tant qu’actrice ou scénariste), Dunham a secrètement filmé un nouveau film intitulé « Bâton pointu», Qui ces derniers mois a suivi les normes sanitaires établies par la ville de Les anges face à la pandémie.

Un rapport Variety indique que le film coupé indépendant aurait été financé par FilmNation et qu’elle a récemment présenté une partie de son matériel à des acheteurs potentiels pour distribution sur le marché européen. Bien qu’aucun détail n’ait été présenté sur l’intrigue, il est rapporté qu’il a les performances de Kristine Froseth, Taylour Paige, Jennifer Jason Leigh, Jon Bernthal, Scott Speedman et le même Dunham.

Dunham partagez au milieu quelques mots de gratitude envers sa distribution et son équipe de production, en veillant à créer un espace d’intimité et de liberté créative.

« Cette histoire est incroyablement personnelle pour moi et une continuation de ma longue mission de créer un dialogue libre sur les complexités de la sexualité féminine et de renverser l’idée du rôle féminin ‘gentil’. » Dunham Elle prétend également se sentir chanceuse pour les partenaires créatifs qui ont contribué à sa vision.

Au début de l’année dernière, l’actrice aurait partagé quelques mots sur sa dépendance aux médicaments sur ordonnance et comment elle a ressenti une profonde chute alors qu’elle se remettait d’une hystérectomie et de la séparation avec son petit ami d’alors, le chanteur. Jack Antonoff.

Dunham noté dans une interview avec Cosmopolite qu’au moment où il était dans l’appartement de ses parents et portant le même pyjama que les deux derniers jours, il s’est rendu compte qu’il n’était pas la personne qu’il devenait, ce qui l’a poussé à poursuivre sa carrière.