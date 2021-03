L’empire de Zuckerberg est en panne: pourquoi Instagram et WhatsApp ne fonctionnent pas

L’ensemble du cuirassé de messagerie de Mark Zuckerberg ne fonctionne pas partout dans le monde. Depuis plusieurs minutes, les applications de messagerie les plus utilisées (plus Instagram, qui intègre ses DM) sont inutilisables par l’ensemble de la base d’utilisateurs à travers le monde. Des problèmes techniques empêchent tous les utilisateurs d’utiliser les outils: WhatsApp est hors ligne, tandis que Messenger va par à-coups et ne vous envoie ni ne vous permet de lire la plupart des messages. Instagram, en revanche, ne se met pas complètement à jour, ne vous permet pas de voir les histoires et ne vous permet pas d’envoyer des messages via les DM. Il s’agit d’un problème extrêmement vaste dont l’origine n’est pas claire. Mais nous pouvons avoir des idées.

La société ne s’est pas encore officiellement exprimée sur un problème qui représente l’un des pires et des plus impactants de ces dernières années, ayant touché la plupart de l’empire Zuckerberg à l’exception de Facebook. Cependant, nous pouvons faire quelques hypothèses, à partir du fait que le principal réseau social de Menlo Park n’est pas impliqué. Cela indique que les problèmes frappent juste une infrastructure et non tout le réseau Facebook. Et justement les trois plateformes de messagerie (on insère aussi Instagram car c’est la seule qui intègre les réseaux sociaux et les messages) sont au centre de l’unification de leurs infrastructures.

Un processus entamé depuis un certain temps et qui vise à ramener les trois candidatures sous un même chapeau, aussi pour contrer les tentatives de «briser» l’empire de Zuckerberg. Il est donc probable que pendant cette phase difficile (qui dure depuis un certain temps et n’est pas encore terminée) quelque chose s’est mal passé et a conduit à un problème qui, en fait, frappe les trois produits, mais en laissant de côté le réseau social bleu. Cependant, pour savoir si c’est vraiment le cas, nous devrons attendre les nouvelles officielles de la société, qui dans peu de temps (espérons-le) résoudront également ce problème technique.

