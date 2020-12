L’empannage des Bum Boys de Boris Johnson était une attaque homophobe

L’ancien ministre travailliste Peter Mandelson a réfléchi sur le fait d’être la cible d’un jibe «explicitement homophobe» de Boris Johnson et d’être un «modèle» pour les jeunes homosexuels.

Mandelson a occupé une série de rôles puissants au sein du Parti travailliste sous les anciens Premiers ministres Tony Blair et Gordon Brown, ce qui lui a valu le surnom de « prince des ténèbres » en raison de son influence en coulisse et de sa maîtrise des médias.

S’il n’a pas discuté publiquement de sa sexualité pendant son mandat et n’a commencé à le faire que ces dernières années, Mandelson n’a pas caché le fait qu’il était un homme gay dans les cercles politiques.

Dans une interview avec Matt Forde Le parti politique podcast, Lord Mandelson a déclaré: «Je n’avais jamais cherché à cacher ma sexualité. Je ne voulais pas être défini par cela, mais dans un sens, je suis plutôt fier, en fait, d’être un modèle pour les jeunes homosexuels.

«Avec le recul, je donnais confiance à d’autres jeunes homosexuels, dans n’importe quel domaine ou secteur, pas forcément en politique, qui voulaient juste être eux-mêmes, profiter ouvertement de leur vie, et ne pas avoir à justifier quoi que ce soit. Les hétéros n’ont pas à expliquer pourquoi ils sont hétéros, pourquoi les homosexuels doivent-ils expliquer pourquoi ils sont homosexuels? »

Peter Mandelson soupçonne qu’il n’aurait pas dû démissionner s’il n’avait pas été démis de ses fonctions.

La volonté de Mandelson de vivre ouvertement mais son aversion pour la discussion sur sa sexualité en public ont conduit à un certain nombre d’incidents dans lesquels il a été «dénoncé» dans les médias, d’abord par le Nouvelles du monde journal en 1987 tout en gérant la campagne électorale du parti d’opposition.

Il a déclaré: «Je vivais comme un homme gay complètement ouvert avec un partenaire, et ce depuis la fin des années 1970. Cela semble incroyable maintenant que le simple fait d’être gay était une histoire légitime … c’était la presse Murdoch qui faisait [Margaret] Thatcher une faveur. Cette intervention a été conçue pour aider la campagne électorale de Thatcher.

Mandelson a de nouveau été démis de ses fonctions une décennie plus tard alors qu’il était secrétaire d’État au commerce et à l’industrie de Tony Blair, lorsque Fois l’écrivain Matthew Parris l’a qualifié d’homosexuel dans l’émission d’actualité de la BBC Newsnight.

Il se souvient: «Quand Matthew a fait ça en 1998… j’étais assis sur mon lit à regarder Newsnight faire ma boîte rouge ministérielle, et je n’ai pas souri. Mais en une heure, j’avais Le soleil le journal a frappé à ma porte d’entrée exigeant de savoir quelle a été ma réponse à Matthew Parris. Je n’ai pas eu de réponse!

«Ensuite, le reste des médias a réussi à faire avancer l’histoire en créant un argument complètement artificiel sur les droits et les torts de ce que Matthew avait fait.»

Mandelson a déclaré que la tempête avait provoqué une telle agitation à l’intérieur de Downing Street que la question de savoir s’il devait publier une déclaration de clarification avait finalement été renvoyée au Premier ministre Tony Blair.

Le ministre a fini par démissionner de son rôle au sein du cabinet quelques semaines après l’incident, lorsqu’il a été pris dans une deuxième tempête médiatique à cause d’un prêt qu’il avait reçu pour un paiement de maison d’un autre député travailliste.

Il a déclaré: «Parce que les deux épisodes se sont virtuellement produits ensemble, ils étaient complètement imbriqués. Je soupçonne que la démission n’aurait probablement pas eu lieu et que ce n’était pas pour la tempête médiatique déclenchée par Matthew sur Newsnight et la controverse qui a suivi, mais nous y sommes.

Boris Johnson a écrit une attaque « explicitement homophobe » contre la figure travailliste.

Sa démission de 1998 a été célébrée par le futur premier ministre Boris Johnson, alors un Télégraphe chroniqueur, qui a écrit un article «explicitement homophobe» se moquant de son départ.

On y lisait: «Pleurez, Ô les fabricants de chemises de Jermyn Street, les tailleurs de Cool Brittania et tout ce qui existe du plus beau sentiment humain. Au Ministry of Sound, les clochards au sommet du tank se retrouvent dans leur Pils…. car Mandy est mort, mort avant son apogée!

Mandelson, plus tard devenu un pair à vie, a déclaré: «De toute évidence, j’ai vécu l’homophobie dans les médias, Le soleil et le Courrier quotidien, et célèbre de Boris Johnson, qui quand j’ai quitté le gouvernement a lancé une attaque vraiment explicitement homophobe contre moi dans sa chronique dans Le télégraphe. Il a qualifié les homosexuels de clochards au sommet d’un tank et m’a fait sortir dans des bars et des clubs. Je souhaite être si chanceux!

Johnson n’a jamais désavoué la remarque ou s’est excusé publiquement, affirmant à plusieurs reprises que son histoire de plaisanteries offensives avait été prise «hors de son contexte».

Lorsqu’on lui a demandé dans un RoseActualités Questions-réponses l’année dernière pour savoir s’il s’était excusé auprès de Mandelson pour cette remarque, Johnson a déclaré: «J’ai écrit des millions de mots en tant que journaliste, et je n’ai jamais eu l’intention de faire du mal ou de la douleur à qui que ce soit.»