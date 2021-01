LeMond Prolog: le nouveau vélo électrique créé par le triple vainqueur du Tour de France pèse moins de 12 kilos

Il y a de plus en plus d’options lors du choix d’un vélo électrique et, par conséquent, il est plus difficile pour une nouveauté de se démarquer. Mais quand il s’agit de l’idée d’un triple vainqueur du Tour de France, c’est déjà un point de départ remarquable, c’est le moins qu’on puisse dire. Et c’est ça le nouveau vélo électrique LeMond Prolog

Comme son nom l’indique, c’est la création de Greg LeMond, un cycliste qui a laissé son nom dans l’histoire de la compétition en remportant le Tour en 1986, 1989 et 1990 et en étant le premier cycliste professionnel non européen à le remporter (plus tard l’histoire -et les disqualifications- ont fait de lui le seul Américain à l’avoir remporté). En fait, LeMond a déjà fondé une autre marque de vélo en plus de LeMond Cycles (Trek Bikes), mais le nouveau LeMond Prolog se démarque bien au-delà de son nom de famille.

Instaurer un style mais gagné en légèreté

Si vous créez quelque chose en connaissance de cause, vous faites attention à ce que vous considérez comme le plus important et un effort particulier est généralement fait. C’est peut-être pour cela que le LeMond Prolog est particulièrement léger, réalisant avec sa structure en fibre de carbone un poids de 11,7 kg.

Le style qu’il adopte est très simple et minimaliste et est lié à celui d’autres produits précédents de la marque, loin de designs plus spécifiques tels que le vélo de descente Habermann ou le Jeep e-Bike de montagne. Malgré ce que peut croire son créateur, il s’agit d’un vélo électrique conçu pour un usage quotidien et non pour la course.

Bien sûr, il a peu de conventionnel. Pour les roues, LeMond a eu la collaboration de Munich Composites, un fabricant allemand de composants pour voitures et d’autres domaines, y compris l’aérospatiale. Le fruit de cette collaboration a été le développement des roues LeMond LC30, un ensemble avec tressage carbone dernière génération avec les cubes TUNE, bien que ce ne soit pas quelque chose de standard.

La partie électrique est très dissimulée et d’un coup d’œil elle pourrait passer pour un vélo conventionnel. La batterie (dont la capacité n’est pas spécifiée) et le câblage sont cachés, et intègre le système Smart Ebike Mahle X35 +, avec lequel il existe trois niveaux d’assistance, un moteur de moyeu arrière de 36 volts et 250 watts (et 40 Nm).

Le LeMond Prolog promet une vitesse maximale de 32 kilomètres / heure et une autonomie de 72 kilomètres, bien qu’il soit possible d’acheter une batterie supplémentaire avec laquelle il aurait 70% d’autonomie en plus (selon la marque). Il dispose d’un éclairage LED et d’un écran pour contrôler les changements de vitesse avec le système Di2.

Prix ​​et disponibilité LeMond Prolog

Nous avons dit que le style était similaire aux vélos LeMond précédents et que le prix l’était aussi. Celui avec la partie LeMond Prolog du 4 700 euros et les livraisons sont prévues pour février prochain. Il existe des modèles en blanc, rose et noir, sans changer les performances.

Toutes les informations | LeMond