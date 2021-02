L’émission Wakanda Disney + TV se déroule avec Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther 2

Panthère noire le réalisateur et co-scénariste Ryan Coogler élargira le monde de Wakanda dans une nouvelle série télévisée pour Disney +. Le projet s’inscrit dans le cadre d’un nouvel accord de cinq ans entre Proximity Media de Coogler et Disney TV, qui permettra également à Proximity de développer des séries pour les autres points de vente de Disney. Des détails supplémentaires sur ce que la série détaillera n’ont pas été révélés, mais Disney a confirmé la nouvelle avec une déclaration officielle du président exécutif Bob Iger.

« Ryan Coogler est un conteur singulier dont la vision et la portée ont fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables de sa génération », a déclaré Iger. « Avec Panthère noire, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et avons hâte de raconter d’autres histoires intéressantes avec Ryan et son équipe. «

Dans sa propre déclaration, Coogler ajoute: « C’est un honneur de s’associer à The Walt Disney Company. Travailler avec eux sur Panthère noire était un rêve devenu réalité. En tant que fervents consommateurs de télévision, nous ne pourrions pas être plus heureux de lancer notre entreprise de télévision avec Bob Iger, Dana Walden et tous les incroyables studios sous l’égide de Disney. «

Il ajoute: «Nous sommes impatients d’apprendre, de grandir et de nouer des relations avec le public du monde entier grâce aux plateformes Disney. Nous sommes particulièrement ravis de faire notre premier saut avec Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et leurs partenaires aux studios Marvel où nous travaillerons en étroite collaboration avec eux sur une sélection d’émissions MCU pour Disney +. Nous sommes déjà dans le mix sur certains projets que nous avons hâte de partager. «

Sorti en 2018, Panthère noire a été co-écrit par Ryan Coogler et Joe Robert Cole avec Coogler en tant que directeur. Il mettait en vedette le regretté Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, le super-héros de Marvel couronné roi de Wakanda après la mort de son père. Son règne est contesté par le vengeur Killmonger (Michael B. Jordan) qui espère changer Wakanda en lançant une révolution mondiale. En plus d’être acclamé par la critique, Panthère noire a été un énorme succès au box-office, avec plus de 1,3 milliard de dollars de ventes de billets dans le monde.

Coogler écrit également le scénario de Panthère noire 2, qui progresse aux studios Marvel malgré le décès de Boseman. Il est présumé qu’un autre personnage adoptera le manteau Black Panther en l’honneur de T’Challa, mais les détails de l’intrigue restent sous clé à Disney. Ce que l’on sait, c’est que certaines étoiles qui reviennent du premier Panthère noire seront présentés, comme Angela Bassett, Lupita Nyong’o et Winston Duke. Michael B.Jordan a également déclaré qu’il serait prêt à revenir pour la suite si son personnage était nécessaire. Marvel a confirmé que T’Challa ne sera pas refondu et Boseman ne sera pas inséré numériquement dans la suite.

Panthère noire 2 La sortie en salles est prévue le 8 juillet 2022. Quant à la nouvelle série Disney + basée sur Wakanda, on ne sait pas encore quand le tournage pourrait commencer ou quand les fans peuvent s’attendre à ce que la série arrive sur le streamer. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Black Panther, Disney Plus, Streaming