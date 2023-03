L’émission télévisée The Last of Us présente Joel Voice Actor du jeu vidéo en tant que nouveau personnage

Troy Baker, l’acteur et musicien qui a joué Joel Miller dans Le dernier d’entre nous jeu vidéo et sa suite, est enfin apparu dans l’adaptation de HBO. Il est l’un des nombreux acteurs du jeu à apparaître, bien que Merle Dandridge soit la seule à reprendre son rôle jusqu’à présent. Dans le cas de Baker, c’est Entertainment Weekly qui a annoncé qu’il jouerait James dans le même article qui révélait qu’Ashley Johnson serait Anna.





Dans les jeux, James (Reuben Langdon) fait partie de la colonie de cannibales que Joel et Ellie rencontrent pendant la partie automne et hiver du jeu. Leur chef David (Nolan North dans le jeu vidéo, Scott Shepard dans la série télévisée) veut capturer Ellie vivante parce qu’elle est « spéciale ». James veut la tuer pour se venger d’elle et de Joel qui ont tué tant de leurs hommes et est suffisamment haut dans la hiérarchie pour annuler les ordres de David.

FILM VIDÉO DU JOUR

Baker a déjà dit Date limite Hollywood ceci à propos de son personnage:

« Ils me détesteront, mais j’espère qu’ils me comprendront. Je ne sais pas. Je crois que tous les personnages sont les héros de leur propre histoire, c’est donc comme ça que j’aborde tout. Je n’aime jamais vraiment jouer le méchant gars Mais c’était un rôle qui était plus petit dans le jeu et Neil [Druckmann] et Craig [Mazin] ont eu la gentillesse de mettre un peu de viande sur les os et de me laisser vraiment mâcher et c’était très amusant. C’était un gros défi. C’était une opportunité de fléchir et c’était un moment tellement amusant. »

La version HBO de James est moins vengeresse et plus soucieuse de la survie de la communauté. Il souligne à juste titre que prendre Ellie vivante ne signifiera qu’une bouche de plus à nourrir et suggère à David de la laisser partir. Puis, quand Ellie se retrouve à sa merci, il pointe une arme sur elle, mais on ne sait pas s’il aurait essayé de la tuer avant que David n’intervienne. James se révèle également plus mal à l’aise de recourir au cannibalisme qu’il ne l’est dans le jeu.





Humaniser les méchants

HBO

L’émission montre également comment David garde le contrôle de son « troupeau ». Prédicateur de la série, l’épisode commence avec lui faisant un éloge funèbre pour l’homme qui a été tué par Joel et réconfortant la fille de l’homme. Puis plus tard, après que cette même fille ait exprimé son souhait de tuer Ellie, David s’approche d’elle, et il semble d’abord qu’il va prêcher sur le pardon. Au lieu de cela, il gifle la fille sur son visage.

« Nous en avons beaucoup parlé. Lorsque nous avons élargi cela, nous avons pensé qu’il était important d’humaniser David. Humaniser le monde qui l’entoure. Faites-nous sentir, au moins quand il était initialement avec Ellie dans cette scierie, qu’il est un bon gars. Vous savez quoi, il lui a pardonné, ce qui est une chose très chrétienne à faire. En fait, il lui a donné des médicaments pour qu’elle puisse sauver Joel. Il a été honnête avec elle tout le temps. Et nous devons préciser que ce n’est pas la vérité complète, mais nous ne voulons pas aller jusqu’au bout pour montrer qui il est encore pleinement, et c’est le produit de cela. C’était important pour nous de montrer qu’il n’est pas le gars le plus gentil du monde », a déclaré Mazin lors de Le dernier d’entre nous podcast officiel.

Au cours de la featurette des coulisses de l’épisode quatre, Druckmann a déclaré: « J’adore humaniser les méchants. Et tant de Le dernier d’entre nous concerne les personnes qui doivent faire des choix. Et qu’ils soient des héros ou des méchants dépend vraiment de votre point de vue. » Quelque chose que nous voyons avec Kathleen (Melanie Lynskey) et le reste de la révolution de Kansas City.

Qui est le méchant est une question de perspective sera une grande partie de la deuxième saison, lorsque le spectacle adapte les événements de Le dernier d’entre nous, partie II. Sans entrer dans les spoilers, il y a un personnage nommé Abby (Laura Bailey) qui appartient au Washington Liberation Front (WLF), alias les Wolves, qui semblent initialement méchants mais se révèlent plus tard avoir des qualités sympathiques.