L’émission télévisée The Last of Us de HBO commencera le tournage en juillet

La photographie principale de l’adaptation télévisée de HBO de The Last of Us débutera à Calgary, au Canada, en juillet prochain, rapporte CBC. La nouvelle est une gracieuseté de la Guilde canadienne des réalisateurs, avec une production qui débutera le 5 juillet et se terminera le 8 juin 2022. Cela nous semble extrêmement long, mais nous ne pouvons pas imaginer des stars comme Pedro Pascal (Joel ) et Bella Ramsey (Ellie) seront sur le plateau pour l’intégralité de la durée – peut-être que du temps supplémentaire a été enregistré pour d’éventuelles reprises?

Calgary est une destination populaire pour Hollywood depuis le début du millénaire, avec des films remarquables comme Interstellaire être abattu dans la province. Bien sûr, la pandémie de coronavirus en cours n’a fait qu’aggraver ce problème en affectant ce que les grandes sociétés de production peuvent faire, et beaucoup ont cherché au nord de la frontière américaine pour se remettre sur les rails.

L’émission devrait suivre les événements du premier jeu, bien qu’il y ait quelques écarts selon le créateur Neil Druckmann. «Dans le jeu, il y a tellement d’action qu’il faut former le joueur à la mécanique. Vous devez avoir plus de violence et plus de spectacle dans une certaine mesure que ce dont vous auriez besoin dans une émission de télévision, car vous n’avez pas besoin de former les gens à l’utilisation d’une arme à feu. C’est donc quelque chose de vraiment différent, et HBO a été formidable pour nous pousser à nous éloigner de l’action hardcore et à nous concentrer davantage sur le drame du personnage », a-t-il déclaré à IGN plus tôt dans l’année.