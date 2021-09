L’émission télévisée She-Ra Live-Action se déroule sur Amazon

Amazon donnerait She-Ra et les princesses du pouvoir le traitement en direct. Variety rapporte qu’une série d’action en direct basée sur le célèbre dessin animé en est maintenant à ses tout débuts chez Amazon. DreamWorks Animation sera le producteur exécutif après avoir récemment produit la série animée She-Ra et les princesses du pouvoir pour Netflix. Malgré la connexion, la série d’action en direct serait une nouvelle histoire autonome sans lien avec le spectacle animé. Cela marque également la première représentation en direct de She-Ra.

Une partie du Maîtres de l’Univers franchise, She-Ra a été introduite pour la première fois dans le film d’animation de 1985 He-Man et She-Ra : le secret de l’épée. Elle a ensuite reçu sa propre série dérivée, She-Ra : princesse du pouvoir, qui a produit 93 épisodes au milieu des années 80. Dans le dessin animé, son vrai nom est la princesse Adora, et elle est la sœur jumelle perdue depuis longtemps du prince Adam, alias He-Man. La série suit She-Ra alors qu’elle dirige la Grande Rébellion pour libérer Etheria du règne de Hordak et de la Horde du Mal.

Netflix a redémarré la série de dessins animés en 2018 avec She-Ra et les princesses du pouvoir. Représentant Adora comme une adolescente qui peut se transformer en l’héroïne She-Ra, la nouvelle émission élimine tous les liens avec He-Man et n’est actuellement pas connectée à d’autres Maîtres de l’Univers projets chez Netflix. La série redémarrée a duré cinq saisons, se terminant en 2020 avec plus de 50 épisodes. La showrunner Noelle Stevenson a taquiné qu’elle serait prête pour un crossover de vacances avec Kevin Smith Maîtres de l’Univers : Révélation Émission de télévision.

« J’adorerais faire un crossover spécial Noël », a déclaré Stevenson à NYCC, indiquant que rien de la sorte n’est encore officiellement en préparation. « Je suis sûr que ça va être dans un style vraiment super puissant et le nôtre va être dans notre style plus coloré. J’aimerais simplement réunir ces deux styles et les faire célébrer Noël et enseigner le pouvoir de l’amour pendant qu’ils ouvrent les cadeaux. Mais pour l’instant, ils ne m’ont pas contacté pour ça. »

Alors que la série animée de Smith s’adresse davantage au public adulte, Netflix a plus d’animations en réserve pour les plus jeunes. He-Man Ventilateurs. UNE He-Man et les Maîtres de l’Univers le redémarrage avec l’animation CG est également en route vers Netflix, présentant un style artistique rappelant davantage les émissions d’animation modernes. Pendant ce temps, un live-action He-Man et les Maîtres de l’Univers le remake est en gestation depuis des années, même s’il ne semble pas pouvoir sortir de l’enfer du développement. En 2019, Noah Centineo a déclaré qu’il était prêt à jouer le rôle du prince Adam, bien qu’il ait depuis quitté le projet.

« J’ai une affinité pour être en sous-vêtements », a déclaré l’acteur sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, confirmant le rôle d’une manière humoristique. Les choses ont changé depuis lors, car un représentant de Centineo a déclaré en avril qu’il n’était « plus attaché à ce projet ».

Parce que l’action en direct Elle-Ra la série en est à ses balbutiements, on ne sait pas quand elle pourrait sortir. Il n’y a pas non plus de mot sur qui pourrait jouer She-Ra à l’écran, mais jusque-là, les fans peuvent commencer à spéculer avec leurs propres choix de casting fantastique. De même, aucun réalisateur, scénariste ou autre nom n’a encore été annoncé. Cette nouvelle nous vient de Variety.

