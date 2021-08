L’émission télévisée Sandman termine le tournage, Neil Gaiman propose une mise à jour de post-production

L’écrivain séminal Neil Gaiman a confirmé que le tournage de la première saison de Netflix L’homme de sable s’est terminé et que le projet est maintenant en cours de post-production. Essayer de transformer l’épopée en direct a été un voyage dramatique en soi, le développement d’une adaptation potentielle étant en préparation depuis 25 ans ridicules, donc la nouvelle que le tournage est maintenant terminé devrait être extrêmement excitant pour les fans.

« Hmm. Eh bien, nous avons terminé la photographie principale de la saison 1, et maintenant nous devons tous être patients pendant que les VFX et autres sont terminés, la musique est écrite et enregistrée, etc. Non, je ne connais aucune sortie dates, ou même quand la bande-annonce sera publiée. »

Tandis que Neil Gaiman n’est pas en mesure d’offrir des mises à jour concernant le moment où nous pourrions voir les premières images (sachant ce que L’homme de sable implique, la post-production est susceptible de durer un certain temps), l’auteur et créateur a au moins pu donner son avis sur ce qu’il a vu de la série jusqu’à présent.

« Cela ressemble à Sandman. Je ne sais pas si cela signifie que les gens qui regardent la télévision l’aimeront – même si j’espère qu’ils le feront – mais je soupçonne que si vous aimez Sandman et que vous voulez le voir à l’écran, alors vous ‘ J’aimerai ça. (Je pense aussi que Tom Sturridge sera une star après la première saison de Sandman.) «

de Netflix L’homme de sable La série sera basée sur la série de bandes dessinées acclamée par la critique de Neil Gaiman. L’homme de sable a initialement couru pour 75 numéros de 1989 à 1996, et suit le personnage principal Dream, également connu sous le nom de Morpheus (entre autres noms), une entité conceptuelle aux prises avec sa place dans l’univers. Il est l’un des sept sans fin, l’autre sans fin étant le destin, la mort, le désir, le désespoir, le délire, anciennement le plaisir et la destruction. The Sandman est une histoire sur le pouvoir des histoires et comment elles peuvent évoluer, et comment Morpheus, le seigneur des rêves, est capturé et apprend par la suite que le changement est souvent inévitable.

L’homme de sable a amassé un casting stellaire dirigé par Loin de la foule déchainée star Tom Sturridge dans le rôle de Dream, le seigneur des rêves. Gwendoline Christie (Le Trône de Fer) comme Lucifer, Vivienne Acheampong (Les sorcières) en tant que Lucienne, bibliothécaire en chef et gardienne de confiance du royaume de Dream, Charles Dance (Parc Gosford, Game of Thrones) comme Roderick Burgess, Charlatan, maître chanteur et magicien, Boyd Holbrook (Logan) comme le Corinthien, un cauchemar qui s’échappe du Rêve, David Thewlis (Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban) en tant que John Dee AKA Doctor Destiny, Patton Oswalt (MODOK) comme la voix de Matthew, l’émissaire corbeau de Dream, et enfin Asim Chaudhry (Les gens ne font rien) comme Abel et Sanjeev Bhaskar (Hier) en tant que Caïn, la première victime et le premier prédateur, résidents et sujets fidèles du Royaume des Rêves.

Neil Gaiman est à bord en tant que producteur exécutif et co-scénariste de l’adaptation, la série Netflix étant produite par Warner Bros. Television. David S. Goyer sera également producteur exécutif, avec Wonder Woman l’écrivain Allan Heinberg écrivant la série aux côtés de Gaiman. La première saison de L’homme de sable n’a pas encore de date de sortie, mais se composera de 11 épisodes et couvrira le premier roman graphique de Les marchands de sable aga, « Préludes & Nocturnes ». Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Neil Gaiman.

