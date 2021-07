L’émission télévisée Pokemon Live-Action se déroule sur Netflix avec Lucifer Co-Showrunner

Un nouveau live-action Pokémon la série est en préparation chez Netflix. Variety a rapporté lundi que Lucifer Le co-showrunner et producteur exécutif Joe Henderson est attaché à l’écriture et à la production exécutive de la série, mais comme elle en est encore à ses débuts, aucune information n’est encore disponible sur l’intrigue potentielle. Il s’agirait d’une série d’action en direct semblable à Détective Pikachu, bien qu’il ne soit pas clair si le nouveau spectacle sera connecté.

On dit que le nouveau Pokémon La série arrive alors que Netflix s’efforce de produire davantage de contenu d’anime exclusif au service de streaming. De nouvelles émissions de style anime basées sur des propriétés établies telles que En être loin, Cellule éclatée, et Le Terminateur ont déjà été annoncés. Adaptations en direct d’animés populaires comme Cowboy Bebop et Une pièce sont également en développement. Cela suit Netflix développant une action en direct Menace de mort et en accueillant le Pokémon spectacles Pokémon : ligue indépendante et Voyages Pokémon.

Avec Lucifer, Joe Henderson est également connu pour avoir travaillé sur des émissions comme 11.22.63 à Hulu et Graceland au réseau USA. Il développe actuellement une adaptation en série de la bande dessinée Ombrage chez Netflix également, aurait co-écrit le pilote avec Georgia Lee. Les deux produiront également ce projet avec Lee Garbett, l’artiste de la bande dessinée. Henderson a écrit la bande dessinée originale.

Lancée en tant que série de jeux vidéo en 1995, Pokémon s’est depuis étendu à tous les autres médias majeurs pour devenir l’une des plus grandes franchises de la culture pop. Il y a eu divers films d’animation et séries basés sur Pokémon, chacun avec ses propres fans contribuant à faire Pokémon dans l’ensemble, la franchise la plus rentable de tous les temps. La série a également engendré le jeu de cartes à collectionner le plus vendu au monde avec plus de 34 milliards de Pokémon cartes vendues.

Le Pokémon la série a connu un succès encore plus grand lorsqu’une adaptation cinématographique en direct est sortie en 2019. Détective Pikachu, réalisé par Rob Letterman et mettant en vedette Ryan Reynolds en tant que voix de Pikachu et le juge Smith en tant que gestionnaire, a été un énorme succès au box-office avec 433 millions de dollars de ventes de billets. Cela en fait également l’une des adaptations de jeux vidéo les plus rentables de tous les temps.

Malgré les revenus élevés du film, il n’y a eu aucun mot sur une suite potentielle de Détective Pikachu, peut-être à cause des plans apparents de se concentrer sur le développement d’une action en direct. Pokémon série à ce stade. Au départ, il y avait des rapports avant Détective Pikachu‘s annonce qu’Oren Uziel écrirait une suite, mais en mai, Smith a déclaré que les chances commençaient à sembler plus minces.

« J’aimerais participer à Détective Pikachu 2« , a déclaré Smith, via Inverse. « Je ne sais pas si cela va arriver. Je pense que nous devons en quelque sorte enterrer nos espoirs. Je ne pense pas que ça va arriver. Je l’espère vraiment cependant. Honnêtement, je suis un grand fan, qui sait, qui sait ? Je l’espère. »

Il n’y a aucune information sur qui pourrait jouer dans le Pokémon série ou si Ryan Reynolds peut potentiellement revenir en tant que Pikachu. De même, une date de sortie n’a pas encore été annoncée par Netflix. Cette nouvelle nous vient de Variety.

