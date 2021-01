L’émission télévisée Lords of Dogtown se déroule sur IMDb TV

Seigneurs de Dogtown est redémarré en tant que série sur IMDb TV. Kat Candler est à bord pour écrire et produire aux côtés de Shawn Ryan et Marney Hochman de Sony Pictures Television. Catherine Hardwicke, qui a réalisé le film original sorti en 2005, reviendra également en tant que productrice exécutive pour le projet.

Décrite comme un drame d’une heure, l’émission télévisée Lords of Dogtown se déroule « dans la scène du skateboard des années 1970 dans le sud de la Californie et se concentre sur une adolescente qui a grandi dans le système de placement familial. Elle se retrouve avec une foule de skateurs. qui idolâtre la célèbre équipe Zephyr Skateboard. «

Seigneurs de Dogtown est basé sur l’histoire vraie de l’équipe Zephyr Skateboard, également connue sous le nom de Z-Boys. Dans les années 1970, le groupe a contribué à amener le skateboard au grand public avec leurs tricks innovants et leurs manœuvres aériennes. Leur histoire a été racontée par le réalisateur et membre des Z-Boys Stacy Peralta dans le documentaire acclamé de 2001 Dogtown et Z-Boys, qui a été raconté par Sean Penn et a remporté plusieurs prix au Festival du film de Sundance. L’attention critique inspirerait également le film scénarisé Seigneurs de Dogtown qui sortira en 2005.

Écrit par Peralta, le Seigneurs de Dogtown Le film n’a pas mis le feu au box-office lors de sa première sortie, mais c’est l’un de ces films qui a continué à développer un culte. Avec le regretté Heath Ledger dans le rôle de Skip Engblom, le casting comprend également Emile Hirsch dans Jay Adams, John Robinson dans Stacy Peralta, Victor Rasuk dans Tony Alva, Michael Angarano dans Sid et Nikki Reed dans Kathy Alva. La légende de la comédie Mitch Hedberg a également une apparence mémorable alors que Frank Nasworthy et d’autres grandes stars comme Sofia Vergara, Jeremy Renner, Joel McHale, Tony Hawk et Johnny Knoxville apparaissent également.

L’expérience de Candler en tant que showrunner comprend le rôle dans le rôle de la troisième saison de la série OWN Reine Sucre. Elle développe également une nouvelle série chez TNT avec Reine Sucre créateur Ava DuVernay. En tant que réalisateur, Candler a également réalisé des épisodes de Reine Sucre de même que 13 raisons pour lesquelles chez Netflix, Désolé pour ta perte sur Facebook Watch, et Dirty John: L’histoire de Betty Broderick à USA Network. Elle a également dirigé le pilote de la série CW La République de Sarah.

IMDb TV est un service de streaming gratuit et financé par la publicité appartenant à Amazon. Le service VOD est disponible sur les sites Amazon et IMDb ainsi que sur tous les appareils Amazon Fire. L’une des plus grandes offres de contenu original du streamer est un redémarrage de la série policière Influence, qui a commencé à tourner l’automne dernier et ramènera la plupart des membres de la distribution d’origine. IMDb TV servira également de foyer au programme successeur de Juge Judy lorsque l’émission télévisée de jour se termine cette année.

On ne sait pas encore si les Z-Boys originaux seront directement impliqués dans la version de la série télévisée IMDb de Seigneurs de Dogtown. En plus d’écrire le film de 2005, Peralta est également apparu dans un camée avec plusieurs autres membres du groupe. Cette nouvelle nous vient de Variety.