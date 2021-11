L’émission télévisée en direct Spiderwick Chronicles arrive sur Disney +

Comme annoncé lors du Disney+ Day, Les Chroniques de Spiderwick est relancé en tant que nouvelle série pour Disney + après la tentative infructueuse de porter la série de livres fantastiques sur grand écran dans un film de 2008 mettant en vedette Freddie Highmore, Martin Short, Mary-Louise Parker et Seth Rogan. Le film, qui a été produit par Nickelodeon et Paramount, a été bien accueilli par la plupart des critiques et du public, mais les chiffres du box-office, qui ont vu le film retirer 162 millions de dollars de son budget annoncé de 90 millions de dollars n’ont pas exactement incité Paramount à agir pour continuer la franchise. Cependant, il semble que nous pourrions maintenant voir une interprétation plus large et plus détaillée avec une longue série qui, espérons-le, donnera vie au monde créé par Holly Black et Tony DiTerlizzi.

Bien sûr, alors que Disney propose une énorme liste de nouveaux projets, dates de sortie et bandes-annonces pour marquer le deuxième anniversaire de Disney +, les informations détaillées sur la plupart des nouvelles productions sont minces et Les Chroniques de Spiderwick ne fait pas exception, car jusqu’à présent, tout ce que nous savons, c’est que la série est à venir. Cependant, la propriété elle-même est assez bien connue à la fois des amateurs de livres et des cinéphiles qui ont toujours la version cinématographique dans leur cœur, notamment pour la performance de Freddie Highmore et du reste de la distribution compétente.

Les Chroniques de Spiderwick est à l’origine une série de livres de Holly Black et Tony DiTerlizzi, qui raconte l’histoire des frères et sœurs Grace, des jumeaux Simon et Jared et de sa sœur aînée Mallory. Lorsqu’ils emménagent dans le domaine Spiderwick, ils découvrent une bibliothèque secrète et un brownie nommé Thimbletack qui est leur première rencontre avec les créatures et les merveilles qu’ils vont découvrir. Le premier livre, intitulé Le guide de terrain, a introduit le monde des créatures fantastiques et souvent dangereuses qui habitent le monde mais ne peuvent pas être vues par de simples mortels. Au fil des livres, La pierre voyante, le secret de Lucinda, l’arbre de bois de fer et La colère de Mulgarath, les enfants découvrent qu’ils doivent se battre pour protéger les choses qu’ils aiment et empêcher un mal obscur de s’emparer de leur vie.

La collection de livres formait une histoire, qui a été adaptée assez succinctement dans le film de 2008, mais comme pour la plupart des traductions de livres, il y a toujours plus à dire. Bien que les livres aient été publiés en 2003/2004 et soient une série très réussie, ils n’étaient pas aussi connus que d’autres œuvres fantastiques réalisées à l’époque, donc un film à gros budget allait toujours avoir une montagne à gravir pour faire argent sérieux. Bien qu’il y ait eu une série de livres de suivi, sur laquelle la suite aurait été basée, il n’y avait aucune envie de continuer la franchise et le film a été laissé seul.

Il y a beaucoup à attendre avec une version en série du livre, car plutôt que de bourrer l’histoire dans une durée de 95 minutes comme ce fut le cas avec le film, et Disney est plus que capable de donner vie à l’histoire de manière uniforme. manière plus satisfaisante.

